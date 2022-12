Ritondo se defendió tras su ofensivo gesto en Diputados y apuntó contra Cecilia Moreau

El jefe de bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, se defendió tras su ofensivo gesto en el Congreso, destinado al kirchnerismo, poco después de que se cayera la sesión con la que legisladores oficialistas buscaban revalidar la presidencia de la exdiputada Cecilia Moreau.

Ritondo responsabilizó a Moreau por la violencia que se vivió en el recinto y sostuvo que ella protagonizó “reiteradas faltas de respeto hacia la oposición”. “A Mario Barletta le respondió ‘Usted grita de noche, no de día; con Waldo Wolf bromeó al señalar que ‘está muy colorado’”, contó en principio.

Y agregó a continuación: “A la oposición le dijo ‘no sé qué toman que gritan tanto’; a Mario Negri lo atacó remarcando ‘no sé usted cómo le habla a la mujer, a mí me habla distinto’. Incluso, vino a increparme hasta mi banca un diputado de San Juan. Ella actúa como presidenta de bloque y no de la Cámara”, sentenció.

Recordó luego que “se trata de la misma presidenta que, defendiéndose de las palabras de Javier Milei, lo llamó diputada y le faltó el respeto”.

Por último, Ritondo, quien ya se anotó como precandidato a gobernador bonaerense, dio las razones por las que el PRO decidió no dar quorum: “Nosotros planteamos que no era el mejor momento para elegir a las autoridades del bloque. Y esto no fue solamente en Juntos por el Cambio. Otros espacios nos acompañaron”, cerró. (DIB)