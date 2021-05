Sin lugar a dudas, la época por la que transita el año invita a tomar fotografías. Y la invitación no sólo es extensiva a aquellos profesionales o aficionados a este arte, sino también alcanza a las personas que no se dedican a captar este tipo de imágenes pero que, casualmente, un día se chocan con una postal cotidiana digna de ser retratada y, sirviéndose de los beneficios del celular, apuntan, disparan y ya tienen una bella fotografía para disfrutar y, por qué no, compartir a través de las redes sociales. Así lo hacen miles de vecinos por día.

Y el último sábado, de esa misma manera lo hizo una vecina de la ciudad quien tomó la imagen que hoy se expone en este pequeño espacio de diario La Opinión. La bella postal fue acompañada por las siguiente palabras: “Esos rinconcitos mágicos y eso colores hermosos que nos regala el otoño”. Todo está dicho, señores. No hay nada más que agregar.