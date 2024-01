Ricardo Rodríguez sobre el DNU: “No tenía nada de necesidad ni nada de urgencia”

Tras el fallo la Cámara Nacional del Trabajo que hizo lugar al pedido de la CGT de suspender la aplicación del apartado laboral incluido en el mega Decreto de Necesidad y Urgencia del Ejecutivo nacional, y también luego de que se determinara que la cautelar que frenó parte del decreto en el fuero laboral continuará allí, el secretario general de UOCRA Trenque Lauquen y referente de la CGT Regional, Ricardo Rodríguez, señaló que se dio un respiro, pero no se suspenderá el paro general con movilización anunciado desde el Comité Central Confederal de la CGT para el 24 de enero.

“Sobre la cautelar, Rodríguez dijo: “Era algo que desesperaba porque, a todas luces, es un DNU que no tenía nada de necesidad ni nada de urgencia. Era algo que se podía haber hecho en el tiempo. Hubiese resultado mucho mejor. Nosotros somos conscientes de que los convenios colectivos de trabajo tienen que ser renovados, tienen que ser actualizados, la gran mayoría datan de los años 1975, 76, 77, y eso lo teníamos en agenda, los gremios en general y la CGT en particular”.

También en cuanto a la medida judicial, señaló que lo esperaban, pero no hace que se levante la medida del paro anunciado para el 24, porque “quedaron cosas fuera de esta medida cautelar, como el caso de las obras sociales, qué va a pasar con las obras sociales”.

“Inconstitucional”

Rodríguez señala creer que “mas tarde o más temprano la Suprema Corte va a declarar al DNU inconstitucional y le dirá al Gobierno que todo lo inherente a estas cuestiones tienen que pasar por otros poderes como las cámaras de diputados y senadores”. “Si necesitaba un DNU, tendría que haber sido algo muy puntual, y muy corto, y no abrirle la puerta a despidos indiscriminados, a la precarización del trabajo en general, más precarizado de lo que está”, sostuvo

También señaló que no le extrañaría que en la movilización marchen entre 800 mil y un millón de personas.

Despidos

Por otro lado, Rodríguez señaló que entre el impulso del DNU y la cautelar se dieron algunos despidos en el ámbito que cubre la UOCRA local, aunque no en Trenque Lauquen. “Pero logramos revertirlos y en muchos casos, aquellos que no podíamos revertir o que teníamos que entrar en un plan de lucha, con tomas de obradores, por ejemplo, decidimos con las empresas adelantar las vacaciones porque eso nos daba tiempo para negociar y fundamentalmente para saber bien de qué se trataba todo esto”, indicó, añadiendo que de esos despidos, algunos eran por terminación de obra y otros no, a la vez que ya se venía dando una importante paralización de obras, sobre todo viales, debido a adecuaciones de contratas por los cuales empresas estaban perdiendo dinero.

Además comentó que “en otros gremios ocurrió lo mismo y se volvió para atrás”. “Cuando se conoce la letra chica del DNU empezaron a llegar telegramas. Logramos frenarlos a tiempo. Se dieron en la seccional que nos corresponde a nosotros. En otras seccionales también hubo despidos y tomas de obradores. En algunos casos se lograron revertir y en otros no. Ahora todo tendrá que volver a la normalidad y comenzar todo de cero”, cerró.