Gestiones por la construcción de viviendas para personal policial

En el marco de una reunión mantenida en La Plata que busca darle continuidad y potenciar el vínculo ya existente, el intendente Francisco Recoulat y el presidente de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, comisario (prof.) Dr. Carlos Enrique Langone, acordaron este martes iniciar un expediente y avanzar en la posibilidad de construir viviendas en Trenque Lauquen para efectivos de esa fuerza.

Recoulat estuvo acompañado por el diputado provincial Valentín Miranda y juntos detallaron ante el comisario (prof.) Langone la disponibilidad que tiene Trenque Lauquen de tierra urbanizada con servicios y regularización dominial, un dato que puede resultar de vital importancia para el plan de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía bonaerense de construcción de 200 viviendas en distintos puntos de la Provincia.

El próximo paso será elevar la documentación correspondiente en busca de cerrar un convenio que, con la posterior aprobación del Honorable Concejo Deliberante, permita repetir la exitosa experiencia compartida tiempo atrás y que significó la construcción de 41 viviendas para personal policial.

Langone no solo mostró buena predisposición para seguir trabajando y progresar sobre el particular: también expresó su agradecimiento por la apertura en el Centro Cívico de una delegación de la Caja, que hasta ahora no existía y facilita la atención de sus afiliados.