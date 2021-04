El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, volvió a pedir “medidas más restrictivas” para frenar la segunda ola de contagios de coronavirus, llamó a darle “darle un martillazo” al Covid-19 para bajar los casos e ironizó sobre aquellos sectores que aducen tener protocolos para no cerrar su actividad. “Resulta que no se contagia la gente en ningún lado”, lanzó.

“Si uno va a tomar medidas generales de restricción, el vóley, el básquet, el bar, el transporte… dicen que tienen los protocolos y no se contagian. Resulta que no se contagia la gente en ningún lado”, lanzó el funcionario, quien días atrás pidió un cierre estricto por 15 días y que también se suspenda el fútbol.

“Cuando comparamos escuela con fútbol, si yo autorizo la circulación de chicos en el AMBA implica mover a 5 millones de personas. Y el otro me puede responder ‘el fútbol va en cápsulas y son mil personas entre todos los partidos’. Es cierto, pero no es una cuestión de número”, argumentó en diálogo con AM 530.​

En ese sentido, insistió: “​O tomamos medidas parejas para todos y por corto tiempo o empezamos con la cuestión del chiquitaje que le quita potencia. Nosotros estamos ante la posibilidad de darle un martillazo si tomamos medidas fuertes. Hay que cortarla de una vez más rápidamente”.

“Si se toman medidas, los casos bajan. Hacen falta tomar más medidas para que bajen más”, repitió el ministro, quien pidió que las restricciones se tomen “en conjunto” y volvió a apuntar a la Ciudad: “No se puede tomar una medida diferente del otro lado de la General Paz”.

Al respecto, destacó que ahora “todo el mundo reconoce que hay que tomar medidas más restrictivas porque el virus ha puesto la realidad sobre la meza”. Y al apuntar al Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta lanzó: “Ahora sí se está reconociendo que estaba equivocado el modelo que presentó la Ciudad hace tres semanas en las reuniones conjuntas sobre que no se saturaba el sistema y estaba bien la situación”.

Consideró que en estos momentos se está llegando “a la punta del Everest” y, por eso, “están dadas las condiciones para hacer un esfuerzo acotado en el tiempo pero para darle un martillazo”. Y explicó que los casos comenzaron “a bajar lentamente” por lo que “hay que martillar y volver mínimo a la cantidad de casos que tuvimos en el pico de casos del año pasado”. (DIB) FD