Restringen la venta de GNC y estaciones de servicio locales ya trabajan con cupos diarios

Lo que se preveía, finalmente ocurrió. Es que desde ayer comenzó una restricción de GNC para estaciones de servicio que cuentan ahora con un cupo de metros cúbicos diarios para dispendios a los automovilistas.

Desde una estación de GNC local ubicada en la Ruta 5 confirmaron la medida que comenzó a regir ayer y sobre la que no hay información respecto a la duración de la misma. Y señalaron que a nivel local aún no se han registrado inconvenientes en torno al abasteciendo ya que se trata de una noticia reciente y desconocida por muchos de los automovilistas que utilizan el gas natural comprimido.

La misma situación se registra en la estación de GNC del acceso García Salinas, donde señalaron que la comunicación oficial de la medida llegó en la noche del jueves por lo que desde ayer se comenzó con las restricciones.

Cupos

Desde ayer las estaciones de GNC comenzaron así a trabajar con cupos diarios. Al respecto desde una de las expendedoras locales explicaron que “los cupos asignados dependen de cada estación de servicio”. “Hay estaciones que tienen contratos ininterrumpibles a las cuales se les asigna un cupo mínimo diario. Y cuando se termina ese cupo se cierra hasta el otro día. Y hay otras que tienen un contrato interrumpible entonces esas directamente no pueden abrir”, se indicó. Y añadieron: “En nuestro caso desde este viernes comenzamos a trabajar con cupos diarios”.

En este sentido indicaron además ayer a la tarde: “Todavía no tenemos muchas colas en la estación porque esta restricción es reciente y la gente todavía no se enteró. Pero seguramente va a suceder que de continuar con esto en los próximos días, la gente va a empezar a hacer cola desde temprano como ya ocurrió en otras oportunidades”.

Día a día

Por otra parte desde la firma señalaron: “El cupo arranca a las 6 de la mañana y generalmente cuando se dieron estas situaciones para las 2 de la tarde ya se terminaba y teníamos que cerrar. Pero eso también varía de acuerdo a la cantidad de gente que vaya a cargar GNC”.

En torno a la duración de esta medida, destacaron: “Se nos va a ir avisando día tras día así que no sabemos el plazo de vigencia que puede llegar a tener. Por lo pronto sabemos que hasta nuevo aviso vamos a estar trabajando con cupos”.

Panorama

En en tanto que desde la otra estación de servicio consultada marcaron que la situación es la misma. “El jueves por la noche llegó la comunicación oficial y (ayer) se comenzó a trabajar con cupos. Por el momento no hemos tenido inconvenientes pero seguramente en los próximos días y a medida que la situación se haga pública es de esperar que se vean largas filas de vecinos intentando cargar GNC antes de que el cupo diario se agote”, señalaron.

Cabe destacar que esta iniciativa se suma a la restricción en la venta de gasoil que se viene registrando en los últimos días y que a nivel local también comenzó a sentirse.