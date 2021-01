Restricciones: “por el momento no hay ninguna medida adoptada a nivel local”

Luego de que el presidente Alberto Fernández planteara a los gobernadores la posibilidad de concretar nuevas restricciones con el fin de detener la suba de contagios de Covid-19, La Opinión consultó al secretario de gobierno, Gustavo Marchabalo, para saber qué ocurrirá a nivel local en los próximos días. El funcionario señaló: “Sabemos que es una medida que Nación le ha hecho a los gobernadores. Hasta donde tenemos información, sabemos también que la Provincia de Buenos Aires se iba a tomar unos días para resolver y todavía no nos han bajado nada. La Municipalidad tiene facultades como para tomar la medida por si misma independientemente de lo que disponga provincia. No la vamos a tomar todavía, vamos a esperar para saber qué información nos bajan desde gobernación. Así que, por el momento, no hay una medida adoptada al respecto, pero estamos atentos para ver qué medidas se bajan desde provincia”.