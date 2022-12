Responder a la urgencia

No hay calor, no hay temporada de fiesta, no hay viento, no hay temporal ni ninguna excusa o contratiempo que impida que el accionar de Bomberos Voluntarios aminore su eficacia al momento de asistir a un siniestro determinado.

No sólo se trata de una labor que requiere de un inquebrantable compromiso por parte de quienes la ejercen, sino también de una intensa preparación física y técnica que permita responder óptimamente a cada requerimiento.

Y si bien esta es una característica básica en cualquier profesión o actividad elegida, sin dudas es mucho más loable cuando se trata de trabajadores voluntarios que brindan un servicio esencial a la comunidad.

La presente imagen fue subida por Bomberos de Trenque Lauquen en sus redes sociales cuando cinco dotaciones se dedicaban a sofocar un incendio de magnitud ocurrido hace pocos días. Simplemente, actuar y ayudar sin pedir nada a cambio.