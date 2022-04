“Renta inesperada” y bono a trabajadores y jubilados, rechazos y adhesiones por parte de la dirigencia local

El último lunes, el Gobierno Nacional anunció la implementación de bonos para reforzar los ingresos de los jubilados, monotributistas y trabajadores en negro frente a la inflación sostenida que sufre el país desde hace varios meses en un acto encabezado por el Presidente Alberto Fernández junto al Ministro de Economía, Martín Guzmán.

De la misma manera, ambos funcionarios confirmaron que buscan un mecanismo para redistribuir “la renta inesperada” generada por la suba de precios internacionales para lo cual convocarán en las próximas semanas a los sectores productivos.

A partir de allí, fueron muchos los análisis realizados al respecto y voces a favor y en contra se escucharon sobre ambas iniciativas.

En ese marco, La Opinión consultó a dirigentes políticos de Trenque Lauquen para conocer cuál es su visión sobre los anuncios de la actual administración nacional. De esta manera, pudieron oírse argumentos que acompañan las palabras del presidente de la Nación y otros que las rechazan fervientemente.

Más impuestos

El concejal de Juntos Matías Cardini fue contundente en su análisis: “A este gobierno sólo le falta crear el impuesto al que todavía no cerró su empresa. Porque la realidad es que, en este contexto, la creación de un nuevo impuesto va a contramano de lo que habría que hacer que es alentar la inversión y no castigarla. Es decir, bajar impuestos en lugar de crear nuevos. Y esto es porque se castiga al que labura, al que emprende, al que da mano de obra y al que está en blanco. Lógicamente esto me parece una barbaridad”.

Seguidamente, agregó: “El otro punto es que el ‘impuesto a la ganancia inesperada’ ya existe y se llama ‘impuesto a las ganancias’ y lo pagamos los ciudadanos argentinos y las empresas argentinas. Hay diferentes escalas, pero las empresas grandes pagan 39% de ganancias a pesar de que ya es medio inesperado obtener ganancias en Argentina, eso sí, nada más inesperado que obtener ganancias con este gobierno. Y esto de cambiarle el nombre a los impuestos también es una táctica para hacer creer que no existen. Ocurrió lo mismo con el ‘impuesto a las grandes fortunas’ que también está y es el ‘impuesto a bienes personales’ que es lo mismo”. “¿Y dónde está el Estado cuando hay pérdidas inesperadas en cualquier empresa? Por eso pienso que la renta inesperada va a terminar en un gran fracaso esperado”, afirmó.

Bonos

Respecto de los bonos también anunciados, Cardini comentó: “Los IFE pudieron haber tenido sentido cuando estábamos en la cuarentena, en ese momento uno podía entender esa ayuda para gente que no podía trabajar. Ahora lo que hay que hacer es bajar la inflación y la inflación no se explica por la guerra de Ucrania. En marzo, que fue el mes en el que ya había guerra, Argentina tuvo 6,7% de inflación, Brasil tuvo 1,6%; Uruguay 1,1% y Colombia 1%. La inflación nos la quieren vender con la guerra, pero no se explica por la guerra. Y está claro que la inflación se explica por el aumento de la emisión de billetes por todos lados y no se están atacando esas causas de la inflación”, dijo antes de cerrar afirmando: “Entonces, esto de los IFE tampoco tiene sentido porque, dentro de dos meses cuando ya no haya IFE, qué va a pasar. Lo que hay que hacer es bajar la inflación de manera urgente”.

Oportuno

Por su parte, Lucas Castrillón de La 12 de Abril se mostró de acuerdo con la iniciativa: “La gran deuda de este gobierno es bajar la inflación que viene acumulada en un 54% desde 2019 y lamentablemente el contexto internacional con los dos años de pandemia más la guerra en Ucrania hace que se complique mucho más controlarla. Por eso creo que son importantes estas medidas que son un poco paliativas para tratar de dar respuesta a la complicada situación que tenemos hoy”, dijo.

Asimismo, agregó que “la principal herramienta que tenemos que poner en tela de discusión es la redistribución de la riqueza porque las políticas y las mediciones macroeconómicas indican un crecimiento, una baja en el desempleo y la pobreza, pero el gran debate es la distribución de la riqueza”. “Por eso considero que es oportuno este impuesto que propone el Poder Ejecutivo nacional y creo que también sirve para unir a todo el oficialismo y seguir gestionando. Porque la política es eso, el esfuerzo por tratar de solucionar los problemas de la gente” señaló.

Sin solución

Gustavo Nuevo, referente local de Avanza Libertad, se mostró claramente en contra de los anuncios del Gobierno: “No están solucionando nada, sólo están remendando. El problema de fondo es bastante más complejo, lo único que hacen es dar subsidios y crear impuestos. La gente está harta de pagar impuestos y crean más y más. Por otro lado, cuando se afirma que los impuestos a las grandes fortunas no los pagamos todos es mentira porque cualquier empresario va a trasladar el precio de los impuestos a los productos que comercializa. Las medidas tomadas por el gobierno son más subas de impuestos y más problemas para la gente”.

En el mismo sentido, agregó: “Para nada estoy de acuerdo con lo anunciado porque no le dan solución a nada ni a nadie. Es verdad que hay que darle una mano a la gente que no tiene nada, pero tampoco le están solucionando la vida, acá hay que crear condiciones para que haya fuentes de trabajo genuinas y sueldos dignos, no puede ser que un jubilado esté ganando lo que está ganando después de haber aportado una gran cantidad de años cuando la política no hace ningún esfuerzo. Yo no veo políticos de los tradicionalistas bajándose los sueldos para levantar el país. Siempre el esfuerzo lo hacemos los ciudadanos”.