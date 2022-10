Remarcan la importancia de vacunar a niños contra el sarampión, rubéola, paperas y polio

En todos los vacunatorios del distrito de Trenque Lauquen se continúa vacunando contra el sarampión, rubéola, paperas y poliomielitis en niños y niñas de entre 1 y 4 años, en el marco de la Campaña Nacional que se extenderá hasta el 13 de noviembre próximo.

La finalidad de esta campaña es alcanzar una cobertura del 95 por ciento o más de la población objetivo con la aplicación de dosis adicionales al esquema nacional de la vacuna triple viral (SRP) y de la vacuna inactivada antipoliomielítica (IPV) en todo el país.

“La idea de esta campaña de vacunación, que en general son campañas que se repiten cada cuatro años, es sostener la eliminación de ciertas enfermedades como sarampión, rubéola, el síndrome de rubéola congénito y la poliomielitis en la Argentina mejorando las coberturas de vacunación”, comentó la jefa de Vacunación del Hospital Municipal Dr. Pedro T. Orellana, Dra. María Teste.

Para lograr este objetivo, Teste informó que “en el distrito se dispone de la vacuna en forma libre y gratuita sin requerimiento de orden médica en todos los vacunatorios, y además el equipo de promotores de salud y vacunadores se están acercando a los jardines, tanto de la órbita pública como privada, y la semana próxima van iniciar con los jardines maternales municipales”.

Cobertura

No obstante, la especialista reconoció que a pesar de todo este trabajo, no se ha logrado la meta pensada para esta instancia, y explicó: “Nosotros tenemos una población estimada de 2.300 niños/as que tienen la edad y están en condiciones de recibir la vacuna, y hasta el día de la fecha hemos vacunado poco más de 500, lo que quiere decir que no hemos llegado ni al 25 por ciento de la población, cuando la idea sería haber vacunado, para esta instancia, a alrededor del 50 por ciento”.

Teste pidió la colaboración de la comunidad y de las familias para poder avanzar con la vacunación porque “estas enfermedades se pueden prevenir a través de las vacunas”. También insistió con la importancia de evitar que estas enfermedades circulen en nuestro país y dijo que “para esto necesitamos que la gran mayoría de las personas estén inmunizadas, es decir que más del 95 por ciento de los chicos/as del distrito y de todo el país completen esta dosis adicional”.

Vacunatorios

Los centros de vacunación comunales son, en la ciudad de Trenque Lauquen, el Hospital Municipal Dr. Pedro T. Orellana (Horario: 8 a 13:30), teléfono: (15) 63-3067 / 41-0511 (Int. 342); y los Centros de Atención Primaria de la Salud (Horario: de 8 a 15), CAPS Ameghino, teléfonos: 41-0011 / (15) 49-4589; CAPS Barrios del Este, teléfono: 15 – 610834; CAPS Indio Trompa, teléfonos: 49-9526 / (15) 61-0756; y CAPS Ramón Carrillo, teléfonos: 42-4045 / (15) 61-2582; en Beruti, Sala Santa Clotilde (Horario de 8 a 15), teléfonos: 50-6106 / 15 – 611741; y en 30 de Agosto, Hospital Municipal Dr. Francisco Eguiguren (Horario: 8 a 12), teléfono: 47-1135.