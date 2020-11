Relatos de abusos en la ciudad: “El violador de mi hija fue condenado a 6 meses de tareas comunitarias”

En FM OMEGA dieron su testimonio tres madres de chicos abusados en la ciudad y que organizan para el próximo miércoles una marcha y una concentración en la Plaza San Martín.

Son testimonios fuertes, desgarradores, que claman por justicia y que gritan a corazón abierto por la infancia perdida, la inocencia lastimada. Esto pasa en Trenque Lauquen y no podemos seguir permitiéndolo, como sociedad tenemos que decirle basta a este delito aberrante, tenemos que decir entre todos “con los chicos no”.

Naikén, Lucrecia y Florencia prestaron su testimonio en la entrevista radial. El primero de ellos, el de Naikén es el único de los tres que tiene un fallo condenatorio “lo condenaron a 6 meses de tareas comunitarias y el Estado hasta el paga la psicóloga, mientras yo tengo que pagar la psicóloga de mi hja”, se quejó.

“Mi caso fue a juicio, el violador de mi hija era el tío fue encontrado penalmente responsable, lo hizo durante 3 años fue encontrado culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal, lo condenaron a hacer tareas comunitarias 6 meses e ir a la psicóloga”, se quejó.

“La justica es lenta. No puede ser que un violador ande en la calle, por eso le pedimos a la gente que nos acompañe porque esto le puede pasar a cualquiera, esto no distingue clases sociales ni nada, todas las historias que hay en la ciudad te marcan para toda la vida. No nos podemos acostumbrar a tener temor por nuestros hijos, en nuestro caso recibimos mucha ayuda en su momento de la escuela 46 pero hay gente que sale sola adelante porque no tienen ayuda, también están las amenazas, los abusadores generan temor”.

Siguió: “Sólo nosotros sabemos lo que es acostarse y llorar con el alma desgarrada, el violador de mi hija fue condenado y está caminando la calle de 30 de Agosto, le destrozó la infancia a mi hija, por eso necesitamos el apoyo de la comunidad. La marcha será a la mañana porque se presentará un escrito en las oficinas públicas pero habrá otras marchas en horas no laborales, no nos dejen solos, piensen que hay criaturas con una vida destrozada”.

En otro párrafo dijo: “Necesitamos que los violadores tengan condenas ejemplares. Las victimas no reciben ayuda psicológica, le pago yo la psicóloga a mi hija y el Estado le paga la psicóloga al violador, esto es una aberración, tras haber sido abusados tienen que acarrear con el manoseo

La cantidad de casos que recibimos en una semana es terrible, los abusadores tienen que pagar sean mayores o menores”.

Lucrecia, una de las madres que inició la movida local dijo: “Estamos destrozadas porque cada uno de nosotros tenemos diferentes historias y hoy sentimos que el pueblo nos abraza, porque hemos encontrado mucho apoyo a nuestra iniciativa. Somos 23 madres, hay casos simples y agravados, sólo queremos que la justicia nos escuche sabemos que el proceso es largo pero necesitamos respuestas. Son aberrantes las cosas que están pasando y por Covid u otra cosa siempre tenés que esperar, estamos cansados del manoseo, te dicen mañana te llamamos y no llaman, algo tenemos que hacer. Hace 4 años que estoy esperando el fallo de la causa”.

Eugenia, por último, dijo: “Soy madre de una víctima de 8 años y acá estoy esperando como tantas que me den una respuesta y hagan algo lo que necesito es sacar a mi hija adelante, vamos a hacer mucho ruido. Nos tenemos que hacer fuertes por nuestros hijos, porque el sistema no lo hace. Los hijos son el límite esto se tiene que terminar de una vez más. No nos dejen solas, esto le puede pasar a cualquiera”.

La marcha será el miércoles 18 de noviembre a las 10 horas en la Plaza San Martin.