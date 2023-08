Regresa el newcom al Poli

La Liga Trenquelauquenche de Newcom retoma su marcha hoy por la mañana con la realización de la sexta fecha del Torneo Apertura en las canchas del Polideportivo Municipal Antonio “Poroto” Abásolo, después del receso por las vacaciones de invierno.

El certamen, que es organizado por la Dirección de Deporte municipal, con el acompañamiento del CEF Nº 18, tendrá un cruce de punteros en la Categoría +50: allí se medirán Aguada Luppi (Trenque Lauquen) y Kosiuko (9 de Julio).

Tras el reacomodamiento que originó la postergación de la jornada prevista inicialmente para el sábado 22 de julio pasado, la séptima fecha en todas las categorías se reasignó para el sábado 2 de septiembre, manteniéndose los cruces sin modificaciones adicionales. Además se definió que la octava y novena fecha para la categoría +50 se jugarán el sábado 30 de septiembre, cuando cada equipo disputará dos partidos en horarios a determinar para permitir unificar las últimas dos jornadas del certamen y terminar en la fecha acordada inicialmente.

Juegan hoy

El programa de partidos para hoy en el Polideportivo será el siguiente por cada una de las tres categorías:

En +60, a las 9 horas, jugarán Esto es Vida (Trenque Lauquen) vs. Pehuajó. Y a las 10, Correcaminos (Trenque Lauquen) vs. Los Valientes (Trenque Lauquen) en la cancha 1 y CEF Nº 45 América vs. Fortín Olavarría en la cancha 2. Fecha libre para Los Picos de Tres Lomas.

En la categoría +50, a las 12 horas, Fortín Olavarría vs. CEF Nº 45 (América); a las 13 horas, Rivera vs. Aguilas Daireaux en cancha 1 y Kosiuko (9 de Julio) vs. Aguada Luppi (Trenque Lauquen) en la cancha 2; y desde las 14 horas, Los Elegidos (Trenque Lauquen) vs. CEF nº 13 (Pehuajó) y Salliqueló vs. Carlos Tejedor.

Mientras que en la Categoría +40, a las 15 horas, Forty´s CEF Nº 18 (Trenque Lauquen) vs. Entre Amigos Barracas B en cancha 1 y Rezagadas (Tres Lomas) vs. Círculo Policial (Pehuajó) en la cancha 2; y desde las 16, Aguilas Daireaux vs. Bonifacio en cancha 1 y Entre Amigos Barracas A vs. Reencuentro (Santa Rosa) en cancha 2.