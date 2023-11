Recoulat adelantó cambios en el esquema del equipo municipal de gobierno

En menos de tres semanas asumirá su mandato el intendente electo de Trenque Lauquen Francisco Recoulat, y su gobierno marcará por un lado una continuidad de la actual gestión comunal encabezada por Miguel Fernández, y por otro traerá novedades, una de ellas un nuevo esquema organizativo para el Ejecutivo.

Habrá cambios de nombres en algunas áreas y también un armado diferente, con más secretarías, según adelantó el propio Recoulat ayer en diálogo con La Opinión.

“Va a ser un organigrama distinto, con un sistema más tradicional, que han tenido anteriores gestiones. En esta última etapa quedó con tres secretarías y muchas subdirecciones, y la idea es la eliminación casi total de las subsecretarías y tener alguna secretaría más, que haya más ejecutividad entre secretarios y directores”, adelantó el hoy concejal que asumirá como jefe comunal el 11 de diciembre, añadiendo que la meta es generar rápidas respuestas a diversas demandas.

Cambios

En ese marco, Recoulat confirmó que “hay funcionarios que van a continuar, hay algunos otros que van a pasar a otras áreas, después hay funcionarios que cumplen su ciclo, que van a volver al sector privado u otros sectores, y habrá nuevas incorporaciones”.

A esto añadió que está previsto realizar una presentación del equipo de gobierno en unos días.

Por lo pronto, ya hay algunas confirmaciones definidas y se están cerrando otras, aunque el intendente electo no anunció públicamente ningún nombre todavía. “La idea es que un equipo que viene en marcha tenga su oxigenación, pero que no se sienta el corte y el inicio, que no se ralentice y que se sigan brindando los servicios que brinda el Municipio, que son muchos”, aseguró.

Áreas

Acerca de cambios concretos que se darían, Recoulat indicó: “Todavía los estamos terminando de armar, por ahí se han dado distintos nombres, pero lo más probable es que Obras y Servicios Públicos vuelva a ser secretaría, que Salud vuelva a ser secretaría, que estén la Secretaría de Gobierno, de Hacienda, y estamos viendo armar una Secretaría General que englobe otras cuestiones incluida Producción y demás, pero todavía no le hemos terminado de dar forma. Sí vamos a simplificar subdirecciones y direcciones para que en términos netos no haya un impacto económico y sea un gabinete más ejecutivo y que no impacte en mayor demanda de recursos, que sea igual o menor la cantidad de recursos destinados al funcionamiento”.

Por otro lado, el dirigente dijo que, si bien aún no se ha resuelto nada al respecto, se ha evaluado la posibilidad de que algún concejal pase a integrar el Ejecutivo. “Teníamos alguna expectativa en algún momento de evaluar algún cambio, todavía no lo hemos confirmado. Sí lo pensé, y de acuerdo a cómo se termine de configurar el listado de funcionarios, si es que verdaderamente lo necesito o ese lugar queda vacante, puede llegar a haber algún cambio, no está confirmado todavía”, sostuvo.

Primeras medidas

A su vez, entre los proyectos a los que les dará prioridad durante el inicio de su gestión, Recoulat resaltó que se quiere abordar fuertemente el servicio público, “eficientizar el servicio público, tratar de hacerlo mucho más ágil”. “Vamos a implementar una modernización integral del Estado municipal, estamos viendo y aprendiendo de otros municipios”, dijo.

En este sentido, hizo hincapié en “toda la parte operativa, ya sea una habilitación de comercio, un trámite de licencia de conducir, la presentación de trámites digitales, la generación de una app para recibir reclamos y seguirlos, y que en todo lo que sea operativo en la vinculación del vecino con la Comuna tenga la opción de hacerlo de forma rápida y ágil, avanzando en la firma electrónica y los expedientes electrónicos”.

También adelantó que además se pondrá énfasis en “mejorar el estado de los servicios públicos”, un programa enfocado en los vehículos municipales con una nueva impronta en el seguimiento de los recursos y un plan de remodelación de edificios municipales, los cuales son más de cien en el distrito.

Además, entre otros conceptos, el intendente electo adelantó que una meta es convocar a los espacios locales de La Libertad Avanza y Unión por la Patria para gestionar juntos por Trenque Lauquen. “Tenemos que trabajar juntos con un objetivo común y todo lo que cada uno pueda conseguir para los vecinos va a ser bienvenido”, remarcó.