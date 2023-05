Recomiendan mantenimiento y limpieza de sistemas de calefacción

Las bajas temperaturas se avecinan y por tal motivo desde Bomberos Voluntarios de Trenque Lauquen brindaron una extensa serie de recomendaciones para evitar accidentes vinculados a los sistemas de calefacción, que en esta época del año suelen tener lugar y en algunos casos con extrema gravedad.

Según informaron desde Bomberos, en esta época del año son muy habituales los incendios de chimenea, aunque manifestaron que son fácilmente evitables. Al respecto desde el cuartel local recomendaron a quienes posean sistemas de calefacción como estufas hogar, salamandras o calefactores “la limpieza de sus conductos de ventilación, ya sean paredes de ladrillo o de caño. Y

en caso de no saber cómo hacerlo llamar a personal capacitado para dicha tarea”. En este sentido explicaron que “el hollín y restos de la combustión que en ellos se depositan, son los causantes de los incendios que mayormente se contienen dentro del conducto, pero el recalentamiento del perímetro y su proximidad con la estructura de los techos, puede provocar que el incendio pase a mayores”.

Monóxido de carbono

Por otra parte desde el Cuartel de Bomberos se refirieron a los siniestros provocados por inhalación de monóxido de carbono y explicaron que “es un gas muy tóxico para nuestra salud. Ingresa al organismo a través de los pulmones y desde allí pasa a la sangre, ocupando el lugar del oxígeno. Reduce la capacidad para transportar oxígeno de la sangre y hace que las células no puedan utilizar el oxígeno que les llega”, y que “la falta de oxígeno afecta principalmente al cerebro y al corazón”.

En este sentido detallaron que las particularidades de este gas son que no se puede ver; no se puede oler, no tiene sabor, y no irrita los ojos ni la nariz.

En cuanto a los síntomas desde la entidad indicaron que “se debe sospechar una intoxicación con monóxido de carbono cuando una o varias personas que estuvieron en un ambiente cerrado presentan dolor de cabeza, mareos, somnolencia, debilidad, cansancio, náuseas/vómitos, pérdida del conocimiento y/o convulsiones, palpitaciones, dolor de pecho y paro cardiorrespiratorio”.

Asimismo desde Bomberos indicaron que la insuficiente ventilación es un factor siempre presente en las intoxicaciones con monóxido de carbono por lo cual “es muy importante la correcta evacuación de gases al exterior”, y que “por eso es fundamental el control de la instalación y el buen funcionamiento de artefactos y además mantener los ambientes bien ventilados; tener precaución si el fuego de la chimenea o salamandra queda activo durante la madrugada; y evitar usar el horno u hornallas de la cocina para calefaccionar el ambiente”.

También destacaron como importante que “el caloventor en lo posible no debe estar en el baño, ni en espacios cerrados o mal ventilados, ni tampoco encender motores a combustión en ambientes cerrados”.

Por otra parte desde la institución voluntaria dieron algunos tips que pueden ayudar a reconocer la prsencia de monóxido de carbono en el ambiente. Entre ellos se incluye “coloración amarilla o anaranjada de la llama de hornallas o estufas, y aparición de manchas de hollín, tiznado o decoloración de los artefactos, de sus conductos de evacuación o alrededor de ellos”.