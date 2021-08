Reclamo por un fallo a raíz de un caso de abuso

Un fallo de la Justicia de Trenque Lauquen, que incluye una pena de 72 horas de trabajo comunitario a un joven condenado por abuso sexual, generó el reclamo de la madre de la víctima, quien mostró toda su impotencia e indignación por considerar insuficiente la sanción, y aseguró que va a continuar luchando para que se revea la decisión.

Se trata de una causa de 2016 por la que la Justicia encontró culpable al acusado de abusar de la víctima. Pero a pesar de lo aberrante del hecho, según la madre de la víctima, el acusado fue juzgado con las penas que rigen para los menores de edad por lo cual la sanción no fue la que esperaba la familia de la víctima, algo que generó indignación en los familiares y en gran parte de la comunidad.

En su descargo Naiken, mamá de la víctima, expresó entre otras palabras: “Estén las leyes y las garantías que se necesitan para que pagues como te lo merecés y mientras tanto me voy a encargar de que todos sepan quien sos”.

“Somos muchos”

Por otra parte la madre de la víctima expresó: “Mi dolor, el peor dolor que me podían ocasionar, vos lo produjiste pero ese dolor se transformó, y se transformó en fuerza, en garras y triplicó el amor, la empatía, la fuerza, el coraje y valentía. Por ese ser que salió de mi útero y me mostró el amor más grande, fuerte e indestructible. Por el cariño, el respeto y la empatía a todos y cada uno de los sobrevivientes que dejan los monstruos como vos. Y hoy no grito yo y mi hija solas… Hoy somos muchos los que gritamos de todos lados, de todas clases sociales, de todas las ideologías”.