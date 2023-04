Reclamo en la rotonda de las rutas 5 y 30 por la Autovía

El MID Chivilcoy realizará este lunes un reclamo en la Ruta Nacional 5 por las obras de la Autovía.

“Ante las demoras evidentes en las obras de la Autovía desde Mercedes a Suipacha y la falta de complimiento de la promesa a nuestro Intendente de llamar a licitación para el tramo Suipacha a Chivilcoy en el primer trimestre de 2023, el MID va a hacer un reclamo político en la rotonda de las rutas 5 y 30, el primero de mayo. Los accidentes siguen ocurriendo y los sectores productivos no cuentan con la infraestructura necesaria para su desarrollo. Todos los vecinos de Chivilcoy y la zona que viajamos por la Ruta 5 tenemos que rezar para que un imprudente no nos choque de frente y nos mate, porque la ruta sigue siendo como hace 50 años, con un tránsito vehicular 10 veces mayor. Estamos con el corazón en la garganta cuando viajan nuestros hijos, hasta que no nos avisan que llegaron bien”, resaltaron inicialmente en un comunicado que llegó a la Redacción de La Opinión.

“En el lugar de los hechos”

“La falta de una autopista moderna y segura, entre otros problemas de infraestructura que se deben solucionar, frena la integración comercial y el desarrollo productivo de las ciudades del corredor de la Ruta 5, que recorre una de las regiones mas productivas del país, y aporta millones de dólares en impuestos y retenciones que no se reflejan en obras imprescindibles a esta altura del siglo XXI”, señalaron también desde el MID Chivilcoy.

“Está demostrado que no alcanza con los pedidos de informes a las autoridades, que las duermen sin respuestas concretas, ni sirven para nada las fotos de ocasión de dirigentes locales sonriendo para quedar bien con el director de Vialidad o el ministro Katopodis, que no les cumplen las promesas. El primer día de nuestra acción política en Chivilcoy, en Marzo 2021, lanzamos una campaña permanente por la Autovía, que cumplimos sistemáticamente por todos los medios a nuestro alcance, y la vamos a continuar hasta que la autopista llegue como mínimo a Chivilcoy. No vamos a parar hasta que se hagan las obras, gobierne quien gobierne”, resaltaron.

A esto añadieron: “Ahora decidimos hacer otro reclamo, visibilizando el problema en el lugar de los hechos. Por eso, el primero de mayo vamos a la Ruta”.