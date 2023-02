Receta electrónica: “Es una manera de mejorarle la calidad de vida a la gente”

El Gobierno provincial presentó esta semana la receta electrónica bonaerense, una nueva herramienta que, según aseguraron desde el Ministerio de Salud, ayudará a mejorar la atención de afiliados de obras sociales y prepagas, así como también la de quienes recurran al sistema público sanitario.

En ese marco, se informó que los profesionales podrán inscribirse en los puntos de registro habilitados en toda la provincia con su DNI y matrícula: www.gba.gob.ar/saludprovincia.

La inscripción no tiene ningún tipo de costo para el profesional y se puede confeccionar a través de cualquier computadora o celular.

En tanto, desde el Ministerio aclararon que esta alternativa estará disponible para toda la población a partir del 28 de febrero. En rigor, la receta de medicamentos será prescripta por un profesional a través del celular o correo electrónico y se podrá presentar en cualquier farmacia de la provincia.

Positiva

Con el fin de conocer los alcances y los beneficios que esta medida traerá a pacientes y a todas las personas vinculadas al sistema de salud, La Opinión tomó contacto con Santiago Leiva, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Trenque Lauquen, quien explicó detalles de esta iniciativa.

“Es una herramienta muy válida porque es una alternativa que busca facilitar el alcance al medicamento por parte de los pacientes”, dijo el profesional antes de recordar que “durante la pandemia se permitieron las recetas con fotos por emergencia, pero cuando hubo que sacarlas porque no era correcto, debido a que no cumplían ciertos parámetros legales, todos los prestadores de la salud (médicos, farmacéuticos, clínicas, hospitales) nos dimos cuenta de que la gente necesitaba esta alternativa. Esto es eso, es una alternativa más como la que tienen los afiliados al PAMI con su receta digital”, explicó.

En el mismo sentido, indicó que “el paciente tiene que ir al médico, pero cuando el médico le prescribe la receta no lo hace sobre papel, lo hace sobre una plataforma electrónica de la Provincia. (Esta medida) tiene que ver con poder acercar el medicamento por distintas vías a la gente. El médico lo hace en una plataforma donde previamente debió inscribirse para ser emisor de receta electrónica”. “En esa receta electrónica el paciente da su número y le envían un WhatsApp o un e-mail. El paciente asiste a la farmacia con el celular, le muestra la receta al farmacéutico que tiene un código de barras, los farmacéuticos leemos ese código y generamos una orden de prestación farmacéutica, no podemos imprimirla. Cuando generamos la orden de prestación sobre ese código de barras, esa receta se apaga para que no se repita y tenga un consumo indiscriminado. Podría decirse que esta es la versión de la receta apurada que se autorizó en la pandemia, pero ahora regulada”, explicó el entrevistado.

Sobre el final, Leiva afirmó que la medida de Provincia “está buena, es una manera de mejorarle la calidad de vida a la gente, que tenga un marco legal, que no se repitan las recetas indefinidamente. La receta física sigue coexistiendo por siempre porque puede ocurrir que el paciente vaya al médico y se caiga el sistema o algún inconveniente similar”.

Integración

Desde el Ministerio de Salud Bonaerense, en tanto, consideraron que se trata de “una herramienta de integración” y recordaron que el Estado “es el principal interesado en ordenar el sistema, poner a disposición una herramienta que estará disponible para todos los profesionales y todas las farmacias independientemente del subsistema al que pertenezcan”.

“Se facilitará la gestión de los medicamentos a quienes requieren un tratamiento prolongado, porque evitará concurrir al consultorio una vez por mes”, añadieron desde Salud. A su vez, se destacó que es una herramienta que está consensuada con el Colegio de Médicos y el Colegio de Farmacéuticos provincial.