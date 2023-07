Razas peligrosas: qué pasa en Trenque Lauquen y cómo actuar para evitar ataques de algunos perros

Luego de que un perro pitbull atacara a una vecina de Trenque Lauquen provocándole heridas en piernas y tobillos, la preocupación sobre los peligros de tener en el hogar razas potencialmente peligrosas volvió a surgir a nivel local.

En este sentido, no fueron pocos los vecinos que se manifestaron a través de redes sociales sobre los riesgos de tener este tipo mascotas y, además, no preocuparse por adoptar las medidas de seguridad pertinentes para evitar agresiones a otros animales o a personas.

En este marco, La Opinión tomó contacto con la titular del Centro de Zoonosis de Trenque Lauquen, Rosario Guarrochena, quien brindó un panorama de lo que ocurre en la ciudad con este tipo de perros y desplegó una serie de recomendaciones sobre cómo deben actuar aquellos vecinos y vecinas que opten por tener en sus casas animales de estas características.

En primer lugar, la funcionaria recordó la situación vivida hace pocos días en la que se vio afectada una vecina: “Lo que ocurrió en esta oportunidad fue que un perro pitbull macho con dueño se escapó del domicilio en que vivía, pasó a la casa de una vecina a quien atacó generándole lesiones en las piernas y en los tobillos”, comentó antes de contar que el animal hoy se encuentran en Zoonosis por el control antirrábico que se da durante 10 días. Luego, se los castrará, se lo chipeará y será devuelto a su dueño, quien también debió pagar una multa por lo sucedido, según se informó.

Peligrosas

Guarrochena señaló que “razas peligrosas hay encuadradas alrededor de 15, pero no solamente hay que analizar las razas, sino también las razas y las cruzas que hay. Porque hay una ley provincial, la 14.107, que habla sobre la tenencia de perros potencialmente peligrosos. En esa ley se señalan alrededor de 15 razas, pero es importante también tener en cuenta las cruzas de estas razas, porque se ve mucha cruza más que perros puros”. “Las razas tienen determinadas características como lo son el tamaño, el peso y la mandíbula que puede generar una mordida riesgosa y producir lesiones graves”, explicó.

En este punto, la entrevistada indicó que “esta ley provincial habla sobre cómo tener estos animales. El dueño tiene que ser responsable sacándolos a pasear con collar, correa y bozal. En realidad, esto debe hacerse con todos los perros, pero mucho más con este tipo de animales que pueden ser más peligrosos. Es importante también no abandonarlos, tenerlos en buen estado sanitario y registrarlos en el Centro de Zoonosis, lo ideal es hacerlo antes de los seis meses de vida”. “Nosotros hacemos eso, pero la gente va voluntariamente a hacerlo, porque nosotros no sabemos quién tiene perros pitbull. Nosotros todos los perros que castramos los chipeamos, aquellos que levantamos de la calle los chipeamos también, entonces esto es un registro que el dueño debe hacer, pero es algo optativo. En Zoonosis se está realizando tanto el chipeado como la identificación de razas peligrosas y también no peligrosas”.

Ordenanza

La profesional comentó además: “Nosotros nos basamos en la Ordenanza 4694/17, más que en la Ley 14.107, porque es la norma que está más adaptada a Trenque Lauquen”. “Es la ordenanza que habla de la tendencia responsable y del registro de estos animales de razas peligrosas y sus cruzas”, dijo antes de afirmar que a nivel local este tipo de situaciones no es algo normal.

“Una situación como la ocurrida hace pocos días es la primera vez que yo escucho que ocurra en Trenque Lauquen. Lo que ocurre con estos perros es que son agresivos con otros perros, más que con la gente. Pero siempre es peligroso, ya sea que ataque a un animal o a una persona”, comentó.

Recomendaciones

Consultada sobre cuáles son las recomendaciones a tener en cuenta para evitar que ocurran este tipo de accidentes, Guarrochena explicó: “Es importante no largar a los animales, tenerlos siempre adentro, sacarlos a pasear con correa y collar y a estas razas peligrosas, con bozal. También es importante asesorarse antes de tener una raza porque son animales de carácter, son muy territoriales, celosos de sus dueños, no es para que cualquier persona los tenga, uno debe saber criar un animal de estas razas. Hay que tener mucho cuidado con los niños y con los visitantes en la casa. No tener un perro sólo para decir ‘tengo un perro de raza agresiva para que cuide’ porque estos perros terminan atacando a los dueños, a algún invitado o a algún familiar, nunca a un ladrón, la realidad es esa”.

Por último, comentó: “Este perro agresivo que hace pocos días atacó a una vecina lo tenemos en el Centro Zoonosis por control antirrábico durante 10 días, en primer lugar porque la situación fue riesgosa y, en segundo lugar, porque así lo podemos controlar mejor. Luego de los 10 días este animal se castra, se vacuna contra la rabia porque hay que esperar 10 días para vacunarlo para evitar que la vacuna interfiera en la presentación de síntomas por la rabia y, por último, se chipea. El animal va a volver a su domicilio con un chip, identificado y el propietario deberá hacerse cargo de que este animal no se vuelva a escapar y, además, se le labró una infracción por parte de Contralor municipal por estar el animal fuera de su domicilio”.