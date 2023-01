“Queremos una Fiesta de Gala para el próximo año”

La 34º Fiesta Anual del Deporte llevaba apenas unos minutos de finalizada y Sergio Barbas ya comenzaba a imaginar cómo sería la del 2023. En diálogo con La Opinión el Director de Deportes habló del evento del miércoles por la noche, la organización que este año tuvo que llevar adelante junto a su equipo de trabajo y las ideas para la edición 35º del próximo año.

Barbas agradeció a este medio por el traspaso y la colaboración en el armado de esta Fiesta. “Fue un saldo más que positivo y estoy muy contento por cómo se dio todo. Quiero agradecer a La Opinión, a Mariela Nazar por mantener viva esta Fiesta y pos surte se dio todo como lo queríamos. El clima acompañó, se mantuvieron los tiempos y llegaron todos los deportistas”, expresó.

Parado a un costado, Barbas fue siguiendo de cerca las distintas instancias del evento, siempre con el nerviosismo y las dudas de cómo se iría resolviendo la noche. “En verdad algunas cosas uno no sabe cómo van a ir saliendo, si iban a estar o no todos los deportistas. Creo que la mayoría estuvo presente y el que no pudo venir mandó a alguien en su lugar. Pero estoy muy feliz de que la Fiesta se haya hecho de esta manera y ya hay que empezar a pensar en la del año que viene”.

Fiesta de Gala

En cuanto a la edición del 2023, sostuvo “el próximo año va a ser la edición 35º de la Fiesta del Deporte y buscaremos hacer algo más grande, pensar en hacer una Fiesta de Gala, en algún club, iniciando a las 21 horas y terminando a la madrugada con baile, que sea una Fiesta cada vez más grande”.

Por último, analizó cómo se dio el cierre, premiando al polo local. “Queríamos tener a Juan Martín Nero presente, como Embajador Deportivo y también invitamos a Juan Martín Zubía, pero tenía otros compromisos, y la verdad es que se dio de la mejor manera, sin haberlo planeado, que Nero termine premiando a Salvador Jauretche como Consagración 2023. El polo local es el semillero para el mejor polo del mundo, inician sus carrera en la ciudad pero luego avanzan y suben muy alto y eso queríamos destacar”.