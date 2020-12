“Queremos tener el mejor verano posible”

De cara a la temporada de verano que comienza este martes 1 de diciembre, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó este lunes el partido de La Costa en el marco de un acto para el reinicio de las obras para transformar en autovías las rutas provinciales 11 y 56.

En ese marco, Kicillof aseguró que el Gobierno espera “el mejor verano posible” y aseguró que se trabajó para tener “vacaciones protegidas y cuidadas” en el marco de la pandemia por el coronavirus.

En ese sentido, destacó el esfuerzo de las autoridades de los municipios, la provincia y Nación para organizar una temporada inédita, la cual estará marcada por los protocolos para evitar contagios de Covid-19.

“Cuando nos ven discutiendo los 13 protocolos y las aplicaciones, cuando nos ven trabajando incansablemente, es porque lo que queremos es tener el mejor verano posible. Un verano en el que los que quieran venir a descansar sepan que hay un Estado presente. Por parte de los municipios, de la Provincia y de la Nación, que (el Estado) no se borró y que se está dedicando a cuidar a todos y a todas; a los que vienen y a los que viven a los municipios que van a recibir a los turistas“, señaló.

En este sentido, Kicillof aseguró que las autoridades de los poderes Ejecutivo trabajaron durante todo el año para evaluar las mejores alternativas para llevar adelante “vacaciones protegidas”.

“Mientras hacíamos lo urgente, nos dedicábamos a lo importante, que era pensar en lo que venía después de la pandemia y pensar, todavía sin saberlo, que podíamos tener un verano, que podíamos tener unas vacaciones y que estas sean protegidas y cuidadas. Para que nadie que elige alguno de los destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires tenga que venir con miedo“, señaló.

El gobernador también destacó el trabajo mancomunado en lo sanitario que han llevado adelante con todos los poderes Ejecutivos.

“Hemos hecho con todos los intendentes un esfuerzo inmenso para que sus comunidades no lamentaran ni brotes ni problemas en el sistema sanitario. Un esfuerzo tremendo en el que vamos muy bien y no podemos tirar todo por la borda ahora que viene el verano”, señaló.

Respecto a las obras en las rutas provincias destacó: “Hoy estamos viendo que todos los tramos que se están construyendo, están volviendo a poblarse en los obradores, que se habían abandonado en agosto del año pasado”, indicó el funcionario.

Y agregó: “Estas son rutas productivas también y esto implica no solo una tranquilidad para el que viene a veranear, sino también una potencialidad para los vecinos y vecinas que trabajan todo el año. Son dos rutas centrales para la provincia de Buenos Aires porque hay futuro, no es solo la banquina, la cinta asfáltica, es un futuro posible y mejor”.

Kicillof recordó que durante 2019, “recorrí varias veces estos tramos en campaña; también lo hice de noche y vi el riesgo que implica que no haya iluminación y no esté bien señalizada”. Por eso expresó que “es una voluntad política muy grande porque implica no pensar las obras para la publicidad y el marketing, es empezar a pensar las obras en la provincia de Buenos Aires en el marco de un plan estratégico de la provincia que dure no sólo un cartel o una campaña”.

“Son dos rutas centrales porque demuestra que hay futuro, no es solo la banquina, la cinta asfáltica, es un futuro posible y mejor”, Kicillof Kicillof apuntó al gobierno de su antecesora, María Eugenia Vidal al señalar que “nos dejaron una renegociación complejísima con los contratistas, deudas por más de 20 mil millones de pesos”, a lo que se sumó la pandemia.

Las obras se realizan sobre 158 kilómetros y se dividen en tres tramos que presentan un avance promedio del 80%, implicando una inversión de 4,74 mil millones de pesos. Con el objeto de brindar mayor seguridad vial en el corredor balneario, las tareas se retomaron en septiembre de este año luego de que fueran suspendidas en agosto de 2019 por falta de pago, informaron desde Provincia en un comunicado.

En los 62 kilómetros que pertenecen a la ruta 56 y que unen a General Conesa con General Madariaga, los trabajos consisten en la construcción de una segunda calzada paralela a la existente, con banquinas y retornos cada 4 kilómetros. Por su parte, las obras sobre la ruta 11 se desprenden en dos tramos: las conexiones General Conesa – San Clemente, donde se mejorará la vía principal, y San Clemente – Mar de Ajó, que contará con segunda calzada y mejoramiento de los accesos a las ciudades costeras. (DIB) MCH