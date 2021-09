Quedó inaugurado el Polo Ambiental

“Hemos trabajado muchísimo en este Polo Ambiental, no ha sido fácil llegar hasta acá al cabo de estos seis años y es enorme el desafío que tenemos por delante, que es justamente volver al origen de aquello que empezó hace 27 años, trabajando todos juntos para que esto tenga impacto y podamos ingresar al mundo del futuro”, subrayó ayer a la mañana el Intendente municipal, Miguel Fernández, para dejar inaugurado el Polo Ambiental, ubicado en Scalese 1500, donde se hicieron todas las adecuaciones necesarias para el tratamiento integral de los residuos generados por los habitantes del distrito.

Además del Intendente, a quien acompañaba su esposa, Dra. Isabel Fernández, se encontraban presentes el Intendente de Rivadavia, Javier Reynoso, y sus pares de Salliqueló, Juan Miguel Nosetti, y de General Villegas, Eduardo Campana, y la subsecretaria de Servicios Públicos de Carlos Tejedor, Angelina Machearoni. A la vez que también asistieron otras autoridades locales.

“El Polo Ambiental es producto de una política de Estado en la gestión de residuos y es la consecuencia de más de 27 años de gestión municipal, en la que el establecimiento de la planta de procesamiento de residuos Prolim sentó las bases en Trenque Lauquen de la gestión de los residuos sólidos urbanos, utilizándose en reiteradas ocasiones como modelo en el país”, se recordó en el acto.

Luego de su mensaje, el Intendente; la subsecretaria de Desarrollo Económico y Productivo, Clarisa Fabris; y la directora de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Valeria Sirotiuk, descubrieron una placa en el ingreso al predio. Y tras el tradicional corte de cintas, que estuvo a cargo del Intendente, Sirotiuk, y los operarios Sergio Orozco, Pedro “Tito” González y Martín Pérez, autoridades, funcionarios e invitados realizaron una recorrida por las distintas estaciones que funcionan en el predio de 8,5 hectáreas, donde en la gestión de Miguel Fernández se invirtieron más de 80 millones de pesos, la mitad, unos 40 millones, sólo para la puesta en funcionamiento del nuevo horno pirolítico para el tratamiento de residuos patogénicos -en abril del año pasado-, y a la que debe agregarse la nueva Planta de Separación, Clasificación y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos en el Prolim, un sistema moderno y eficiente de separación y gestión de residuos, más la obra de remodelación, adecuación de la circulación interna y mejoramiento de los galpones, oficinas y otros espacios.

También en el nuevo estacionamiento el Intendente firmó un acta compromiso con el presidente del Consejo Escolar, Augusto González, y la Inspectora jefe distrital, Alejandra Marino, con el objetivo de fortalecer la educación ambiental.

27 años

En su mensaje a la comunidad Miguel Fernández dijo: “Me voy a referir en este momento a varias cuestiones que vienen a cerrar un capítulo y comenzar uno nuevo en un continuo que lleva ya 27 años y un día, ayer (miércoles) la lluvia nos corrió el acto, la idea era inaugurarlo el día del cumpleaños nº 27 del Prolim”.

“Esto no es casual, porque volvemos a estar donde todo comenzó, Trenque Lauquen ha tenido políticas innovadoras a través de su historia, pero que hay que ir adecuándolas a la normativa cada vez más exigente y agregándole el conocimiento, el aprendizaje de prueba y error sistemático como todos los procesos virtuosos”, señaló.

“La historia del Prolim, en su momento, hoy Polo Ambiental, quizás tenga que ver con una de las cosas que más fuerte ha marcado a Trenque Lauquen y la región; si hacemos una encuesta quizás lo más emblemático de Trenque Lauquen ha sido esa política ambiental innovadora, hace 27 años atrás y que, con inteligencia, el Dr. (Jorge) Barracchia, aunque tampoco inventó nada, pudo darse cuenta de lo que estaba pasando y que había que ir a mirar para aprender. Fue por Córdoba, (Oncativo y Villa Giardino), por la provincia de Buenos Aires (Laprida), tuvo alguna experiencia en Mendoza, pero de todo eso copió y aprendió cosas para adaptarlas a la ciudad de Trenque Lauquen”, sostuvo.

Fernández destacó que “a todo eso le agregó (cosas) y eso fue lo innovador, pero lo más importante, lo que generó el cambio cultural fueron los promotores en educación, que fueron los chicos”. “Yo recuerdo cuando mis hijos eran chicos era permanente el asedio de ellos para que cuidáramos y no tiráramos cosas, para que separáramos en origen, las famosas bolsas verdes y rojas, las famosas lombrices californianas, el compost, la separación y la compactación y con eso se hicieron las gradas del Anfiteatro; hubo un proceso virtuoso de aprendizaje y de vincular ese aprendizaje con la educación generando cambios culturales” marcó.

“También la historia nos dice que hay cosas que antes se podían hacer que hoy no se pueden hacer, que antes había marcos normativos muy laxos donde los papeles poco importaban y hoy la riguridad de la ley y de la seguridad de los procesos hacen que cosas que antes se podían hacer, ahora no se puedan”, advirtió.

En este aspecto remarcó que “poner los papeles en regla, acá y en otras muchísimas cosas demanda plata, tiempo, esfuerzo y poca visibilidad política pero hay que hacerlo”.

Relleno sanitario

Además, comunicó que se está “en un proceso de conversación con algunas personas propietarias para comprar tierras para hacer un relleno sanitario, que sale mucha plata por todo lo que implica”.

Entre los requerimientos importantes, señaló: “Un predio de al menos 15 hectáreas para poder proyectarlo 10 o 15 años y que los próximos intendentes no tengan la preocupación de dónde van a enterrar la basura, pero como nada es eterno hay que enterrar lo que hace falta y para eso hay que volver a la educación y enseñarle a los chicos que es un orgánico y qué es inorgánico, donde van las pilas, el aceite, entre otros puntos”.

“Hay que enseñarle nuevamente a la comunidad para que esto funcione porque de lo contrario no hay forma de que esto funcione, no hay plata que alcance y no hay ciudad que crezca”, dijo.