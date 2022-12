Quedó inaugurada la obra que el Colectivo “Aurora” donó al Servicio de Oncología

En un sencillo pero emotivo acto que giró en torno a un mensaje esperanzador, que en todo momento instó a luchar por la vida más allá de las adversidades, quedó inaugurada ayer a la mañana en el ingreso al Servicio de Oncología del Hospital Municipal “Dr. Pedro T. Orellana”, la obra de arte donada por el Colectivo de Muralistas “Aurora”, en el marco del Octubre Rosa, el Mes de Concientización de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

El proyecto nació a partir de una idea de la Dirección de Salud Comunitaria, a cargo de Victoria Domínguez; el Colectivo “Aurora”, representado por la artista plástica María Chiampan, y el Museo Municipal de Artes Visuales de Trenque Lauquen (MUMAV), cuya responsable es la Licenciada en Artes Plásticas, Juanita Sánchez.

Del acto participaron la directora del Hospital, Dra. Silvina San Juan; la directora de Salud Comunitaria, Victoria Domínguez; la médica oncóloga Dra. Sofía Robles; la coordinadora del Registro de Tumores de Trenque Lauquen, Dra. en Biología Débora Salomón; la directora administrativa del Hospital, Angie Pérez Angueira; el equipo de Oncología y personal de Hospital; con el acompañamiento de representantes de Lipolcc, Genap, Rotary Club Trenque Lauquen, Lorena Campelo y Porritas de Amor.

“Contundente”

La Lic. Juanita Sánchez fue la encargada de agradecer y darle la bienvenida a quienes participaron del acto y en su mensaje a los presentes comentó entre otros conceptos: “Queríamos hablar de prevención y sensibilización, poner en discusión el miedo o el ‘Cuco’, por citar a María (Chiampan) que fue la palabra que ella usó cuando lo hablamos, que genera este tema, y en este sentido se organizaron varias actividades, como el Zumba Rosa, que fue muy exitosa”.

No obstante, sostuvo que “la propuesta más contundente y que perdurará en el tiempo es esta obra de arte realizada por el Colectivo ‘Aurora’”, y que “María (Chiampan) invitó a sus compañeros/as a participar dándole voz a cada uno/a, para que pudieran expresar su sentir y pensar en relación al cáncer de mama”.

Historia personal

A continuación, la artista plástica e integrante del Colectivo “Aurora” María Chiampan se refirió a la propuesta y compartió su historia personal y de lucha contra el cáncer. “Cuando Juanita (Sánchez) y Vicky (Domínguez) me llamaron para este proyecto puse como pequeña condición que se hablara en positivo de esto que nos pasa, porque desde mi experiencia personal cuando me diagnosticaron con cáncer fue como que apareció el Cuco”, señaló.

“El Cuco se paró arriba mío y dije qué voy a hacer, me voy a morir, no voy a poder trabajar, no voy a poder criar a (su hijo) Lino que era chiquitito, pensé que se terminaba la vida y el mundo, y dentro de unos días se van a cumplir siete años desde que pisé este lugar por primera vez con el Cuco acá arriba y hoy el Cuco se corrió”, subrayó María.

“Siempre que vengo a este lugar (Servicio de Oncología) es una celebración porque me encuentro con personas que me enseñaron que la vida es hermosa, que tenemos que luchar y que con esto se puede; que un diagnóstico no es la muerte, es un diagnóstico y que si lo atendemos, nos cuidamos, nos amamos y hacemos caso a lo que nos dice Sofía (Dra. Robles) y los profesionales podemos trabajar, podemos criar a nuestros hijos, podemos tener pareja y podemos tener sexo, correr, bailar, y hacer todo lo que queramos con un diagnóstico como cualquier otro”, dijo.

También agradeció a todos los integrantes del Colectivo “Aurora”. “No hice más que ponerlo en el grupo que ya estaban todos pincel en mano, y aunque hoy no pudieron venir por cuestiones de trabajo, sus corazones están ahí para siempre”, remarcó.

Para finalizar el acto, se procedió a descubrir la obra, que simboliza un seno compuesto de diferentes partes trabajadas por cada uno de los artistas del Colectivo que le dieron su impronta personal, teniendo como hilo conductor el color rosa.