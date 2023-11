Quedó formalmente detenido el femicida que asesinó a su ex pareja frente a su hijo en Daireaux

La justicia de Garantías del Departamento Judicial de Trenque Lauquen ordenó la detención formal de Juan Carlos Adriel por el femicidio de su ex pareja ocurrido el pasado 7 de noviembre en la localidad de Daireaux.

El pedido había sido realizado por la Fiscalía N°3 a cargo del Dr. Fabio Arcomano. Cabe recordar que, tras el hecho, el detenido se presentó en la Estación de Policía Comunal de Daireaux y confesó que había asesinado a su ex pareja, madre de sus cuatro hijos, porque ella había iniciado una nueva relación.

Según la Información Oficial de la Fiscalía N° 3 a cargo del Fiscal Fabio Arcomano “la Sra Jueza de Garantías a pedido de la Fiscalía, ordenó la detención de Juan Carlos Adriel en orden al delito de Homicidio doblemente calificado por ser cometido por su ex pareja y por ser cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género y desobediencia”.

El hecho

Es importante recordar que el hecho tuvo lugar el pasado 7 de noviembre en la vecina localidad de Daireaux donde Personal de la Estación de Policía Comunal del distrito, que dirige el comisario inspector Hernán Durisotti, llegó a una casa situada en la esquina de Charo y Maipú y se encontró con un brutal femicidio: Griselda Fuentes, de 27 años, fue asesinada a puñaladas en el corazón.

El crimen también había sido alertado por vecinos que escucharon gritos en la vivienda al 911. Los policías, al llegar, no solo se encontraron con la mujer ya fallecida y cubierta en sangre en el piso de una de las dependencias: una niña de un año, estaba allí. La bebé se supo, estaba dentro de la casa cuando ocurrió el crimen.