¡Qué vacaciones que vamos a pasar! ¡JA!

POR ADRIÁN STOPPELMAN

Los días de recambio de quincena son especiales en el verano. Porque se cruzan los que vuelven con la cabeza gacha a la casita de los viejos, con los que van con más ilusiones que una convención de magos en Las Vegas. Y no es bueno idealizar demasiado las vacaciones.

Yo siempre prefiero esperar lo peor, y de ahí en adelante, todo lo que puede pasar es bueno. Ojo: no descartar que, incluso esperando lo peor, las cosas salgan peor de lo que esperabas. Es como en la ruleta: sale muchas más veces lo peor que lo mejor.

Y el optimismo es mal consejero. Si vos salís de tu casa con el auto y al pisar el pedal correspondiente ves que no frena del todo bien y pensás: “aguanta 700 kilómetros más” ya vas por el mal camino, incluso si Waze te dice que vas a llegar 15 minutos antes.

Si viajamos en micro, tren o avión, todos tenemos la fantasía de que el asiento de al lado quedará libre o que será ocupado por una persona con la que viviremos momentos de pasión. Craso error. Mejor es pensar que vas a viajar incómodo, apretado, con un tipo que no se baña hace 6 meses a tu lado y que en lugar de caramelos come dientes de ajo.

De ahí en adelante todo es beneficio: hasta te podés llegar a enamorar de esa persona, particularmente si te gusta el ajo y tampoco sos de bañarte muy seguido.

Y la lista es interminable. Tal vez porque el salir de vacaciones nos pone de buen humor, somos víctimas de un optimismo menos fundamentado que un préstamo del FMI por 55 mil palos. Entonces salís de vacaciones y creés que:

-No va a llover tantos días. ¡JA! (Llevá paraguas, capucha impermeable y bote salvavidas)

-El agua no va a estar tan fría este año ¡JE! (Yo que vos llevo un trajecito de neoprene)

-Que se van a moderar un poco con los precios ¡JI JI JI! (A moderación la llevaron presa por no poder pagar la fianza)

-Que si calculaste bien no vas a necesitar recurrir a la tarjeta de crédito ¡JO! (A menos que ya la tengas reventada de antes) – Que no vas estar todo el tiempo enganchado al celular ¡JA JA JA! (Ya te llegará la cuenta del roaming)

-Que vas a tener señal de celular en la playa o en la sierra ¡JE JE JE! (La señal de celular es como la droga: vivís pendiente de las rayitas)

-Que va a estar bueno no salir de vacaciones y quedarse en casa, porque van a dar buenas películas en el cable ¡JI JI! (No te salvás ni con un frasco de Anti Embolol Plus Forte)

-Que los chicos ya están más grandes y entienden que no les podés comprar todo lo que piden ¡JO JO! (Lo entienden, pero no les importa)

-Que no vas a terminar todas las noches dando la vuelta al perro en la peatonal ¡JU JU!(Algunas noches vas a ir por la paralela, pero como está oscura y no hay nadie…)

-Que la ruta no puede estar tan mala como el año pasado ¡Ja! (¿Ruta? ¿Qué Ruta?)

-Que todavía estás en forma como para jugar dos horas al voley ¡Je! (En la play, y eso si no te agitás mucho moviéndote al compás del joystick)

-Que la malla del año pasado te va a entrar ¡Ji! (Si: te va a entrar en la valija, te va a entrar en el placard, y no te digo donde más porque es un momento apto para todo público)

-Que el celular nuevo que compraste va a resistir una caída en la arena o en el agua ¡JUA! (Si: la promo decía “resistente al agua y la arena”, pero no decía que se resiste a andar con agua o arena)

-Que no vas a pasarte las vacaciones morfando medialunas y sandwiches, y que vas a volver con un par de kilos de menos ¡JUE! (Si: varios kilos menos: la sombrilla vieja, el celular mojado, la malla que no te entra, la billetera más flaca y eso si tu familia no te abandona por miserable)

-Que vas a salir a correr todas las mañanas ¡PFFFFF! (a tratar de conseguir las medialunas en oferta)

-Que cuando vuelvas de las vacaciones, vas a venir descansado, relajado, y con muchas ganas de laburar ¡JARAJAJARAJA! (Como diría un espía procesado: eso no te lo creés ni vos)

Cualquiera sea el caso, que todo salga bien y… ¡Felices Vacaciones! (Aunque claro: ese concepto de “felicidad” habría que revisarlo, no?) (Télam)