Qué tiempo loco, ¿no?

“Y no parar de viajar del invierno al verano, de Madrid a New York, del abrazo al olvido”, dice la letra del bellísimo tema “Yo quiero ser una chica Almodóvar” del cantautor español Joaquín Sabina. Y obviando esos fabulosos destinos que se mencionan en esta original letra, podría decirse que en Trenque Lauquen en los últimos días se viajó del invierno al verano o, para no exagerar, de la primavera a un invierno que todos creíamos ya haber dejado atrás.

No fue así y muchos se sorprendieron y hasta algunos se indignaron porque debieron sacar nuevamente alguna camperita que creían que ya no volverían a usar hasta el mes de mayo.

Lo que ocurre es que, a un mes de iniciada la primavera, se esperaba que la situación fuese muy diferente y esta bella estación ya no permitiera días como el que, particularmente, se vivió ayer. En fin, cosas del clima, vio.