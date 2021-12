Qué son las Casas Educativas que planea construir Kicillof y por qué hay polémica con la oposición

El Gobierno de Axel Kicillof planea la construcción de Casas Educativas en municipios con la idea de “concentrar en un mismo lugar las oficinas de los órganos descentralizados del sistema educativo”, lo que generó polémica con la oposición, que critica el gasto y afirma que “no es una prioridad”, mientras que un diputado elevó un pedido de informes.

“Las Casas de Educación permitirán concentrar en un mismo lugar las oficinas de los órganos descentralizados del sistema educativo que hoy se alojan en 128 edificios alquilados, en edificios propios o prestados en comodato por municipios u otras instituciones e incluso, en espacios de las escuelas”, señalaron fuentes del Gobierno provincial a DIB.

Según informaron, “a la fecha se están planificando Casas de Educación en 32 distritos”. Y recordaron que, a su vez, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense ya licitó seis Casas de la Provincia en los distritos de General Las Heras, Benito Juárez, Lezama, Navarro, Ramallo y Tordillo, otra iniciativa que este año generó polémica. Allí uno de los pisos se destinará a Educación.

“También en las Casas de la Provincia de Carlos Casares, General Paz y General Villegas destinarán uno de sus pisos a educación”, indicaron.

En tanto, una de las principales críticas opositoras a la iniciativa está centrada en que el gasto vaya dirigido a la construcción de nuevos edificios administrativos y no a resolver las problemáticas de infraestructura de las escuelas.

“Es preocupante que en lugar de refaccionar escuelas o construir nuevos establecimientos para mejorar las condiciones en las que los chicos asisten a clases, desde la Dirección General de Cultura y Educación estén pensando en gastar dinero en Casas Educativas”, dijo el autor del pedido de informes, Guillermo Bardón, diputado provincial de Cambio Federal.

“En una Provincia con una severa crisis edilicia en el sistema educativo, Kicillof decide gastar plata en construir edificios administrativos que centralicen lo que ya viene funcionando desde hace décadas, cuando lo que debería hacer es invertir en construir escuelas y en reparar las que se caen a pedazos”, continuó.

En tanto, desde el Gobierno respondieron que “estos nuevos edificios se construirán mientras continúan las obras de mejora de la infraestructura escolar en los 135 distritos de la Provincia”.

Y ampliaron: “A la fecha, en un trabajo mancomunado con los consejos escolares, los municipios y el Gobierno nacional, alcanzamos más de 5291 obras en establecimientos educativos. Entre éstas, ya finalizamos 3605 refacciones y ampliaciones y 53 nuevos edificios escolares, estamos construyendo 100 nuevos edificios y hay otros 42 edificios que se encuentran en licitación en el marco de un plan de obras de infraestructura y equipamiento escolar que, para el año entrante, tiene proyectada una inversión de 35.333 millones de pesos”.

Para Bardón, en tanto, se trata de “una decisión injustificable”. Y consideró: “El problema no es la construcción sino el contexto en el que se toma la medida. Definitivamente no es una prioridad y no se corresponde con la crisis económica y educativa que atraviesa la Provincia”.

Por último, y tras presentar el pedido de informes, señaló: “Kicillof y (Agustina) Vila tienen que dar explicaciones a los bonaerenses de cuánto van a gastar y en qué le van a mejorar la vida estos edificios administrativos a los casi 5 millones de chicos que van a escuelas que se le caen los techos”.

“Kicillof tiene la obligación de informar claramente los criterios de oportunidad, razonabilidad y conveniencia que ha tomado la cartera educativa para avanzar con estas construcciones, cuánta plata van a gastar, en qué distritos van a comenzar a construirlas y el valor del metro cuadrado”, cerró el legislador. (DIB)