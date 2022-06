Qué, quién, cuándo…

La presente fotografía fue tomada hace pocos días por la cámara de La Opinión en la Plazoleta Almirante Brown de Trenque Lauquen, ubicada en un sector del predio ferroviario, más precisamente en la esquina conformada por las calles Ameghino y Ugarte.

Lo que puede verse allí es la imagen de una base de cemento sobre la cual debería estar reposado algún busto en homenaje a una importante figura pública, pero la realidad indica que el busto no sólo no está, sino que tampoco está la placa que podría indicar, al menos, qué es lo que allí falta.

Claro que este medio no tiene las respuestas de qué es lo que podría estar ocurriendo aunque, para no adelantarse a juzgar, cabe la posibilidad de que el busto haya sido retirado para ser refaccionado y, prontamente, todo esté en su lugar. Quizás lo mejor sería mantener este cuidado o, en caso de ser necesario, informar por qué razón falta aquello que no debería.