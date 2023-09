Qué proponen los candidatos a intendente para optimizar el área de Salud municipal

Durante las próximas jornadas, los tres candidatos a intendente que participarán de las próximas elecciones municipales del 22 de octubre expondrán en las páginas de La Opinión cuáles son sus propuestas para desarrollar en áreas específicas en caso de ser elegidos por la ciudadanía para administrar el distrito por los próximos cuatro años.

En esta oportunidad, Francisco Recoulat, de Juntos por el Cambio, Leticia Badino, de Unión por la Patria, y Germán Urquizo, de La Libertad Avanza, expresaron qué harán, en caso ser gobierno, con el área de Salud.

Fortalecer los CAPS y la necesidad de modernizar los sistemas operativos de funcionamiento para integrar y profundizar una mejor articulación entre éstos y los hospitales municipales y centros de salud de las localidades de nuestro distrito, y apostar al capital humano y su capacitación, se destacan entre las distintas propuestas.

Sistema “de excelencia”

El candidato a intendente de Juntos por el Cambio, Francisco Recoulat, comentó al respecto: “El sistema de Salud municipal del distrito es reconocido en la región y en la Provincia como un sistema de excelencia. En 2016, con el Plan Director de Infraestructura Hospitalaria se avanzó en distintas obras de ampliación y refuncionalización del Hospital mejorando e incorporando servicios y logrando aumentar el nivel de complejidad del Hospital, algo que nos permitió enfrentar los difíciles momentos de la pandemia por Covid 19 con capacidad, equipamiento y profesionalismo, sumado al compromiso del equipo de Salud en cada área”. “En nuestro proyecto de gestión el sistema de Salud seguirá siendo una prioridad y para esto se sostendrá dentro del Presupuesto total anual para el área de salud una partida que permita sostener el servicio, generar nuevas inversiones en equipamiento y jerarquizar el recurso humano, en cada especialidad y cada área, reconociendo sus virtudes y capacidades”, señaló.

Modernización

Seguidamente, agregó: “Queremos avanzar con una modernización de los sistemas operativos de funcionamiento para integrar y profundizar una mejor articulación entre los centros de atención primarias de la salud, los hospitales municipales y centros de salud de las localidades de nuestro distrito. Un gran objetivo es trabajar para lograr la confección de un sistema de Historia Clínica Digital Distrital. Queremos sostener desde el área una política preventiva de salud, profundizando el sistema de Atención Primaria de la Salud con una clara concientización y diversos programas de prevención de enfermedades y problemáticas que afecten la salud y que permita llegar a cada barrio y a cada vecino, en todas las localidades”.

Por último, agregó: “Vamos a impulsar una administración moderna y fuertemente profesionalizada de un área muy compleja, con una dinámica que exige optimizar al máximo la gestión de recursos y gastos para buscar el sostenimiento del servicio. Sabemos que tenemos grandes desafíos a futuro como avanzar con un trabajo conjunto con el sistema de Salud provincial para lograr abordar problemáticas complejas como Salud Mental que en los últimos años viene en aumento. El abordaje del sistema de Salud en nuestra gestión será con una visión integral, buscando optimizar el trabajo coordinado entre los distintos centros de atención de salud públicos del distrito que permita a nuestros vecinos acceder a mejor atención”.

Fortalecer los CAPS

Por su parte, la candidata de Unión por la Patria, Leticia Badino, comentó al respecto, entre muchos otros aspectos: “Creemos que es muy importante volver a fortalecer los CAPS (Centros de Atención Primaria de la Salud) para descentralizar en lo posible el sistema de salud, impidiendo así la saturación del Hospital y llevando las políticas públicas en salud a los barrios. Trabajando, claro está, en la prevención y el diseño de programas que puedan propender al desarrollo integral de las vecinas y vecinos. Porque la salud es eso, generar las condiciones que permitan el bienestar de las personas. Además, Trenque Lauquen necesita un programa de trabajo en salud mental. Actualmente se actúa sobre la emergencia y las personas transcurren sus problemáticas sin acompañamiento serio”.

Capital humano

En tanto, Germán Urquizo, de La Libertad Avanza, opinó que “si bien los trenquelauquenses debemos sentirnos orgullosos del Hospital Municipal, no tenemos que dejar de seguir pensando en mejorar, y no sólo en levantar paredes o hacer pisos”. “Si bien la estructura edilicia es importante, también lo es el capital humano, desde el personal de mantenimiento, limpieza, enfermería, médicos, etc. No es admisible la falta de personal de cualquiera de las áreas por cuestiones económicas como sucede, donde ha costado mucho conseguir un médico/director para 30 de Agosto, médicos especialistas para Trenque Lauquen y Beruti en iguales condiciones”, señaló.

En este sentido, puntualizó además: “Por sólo citar un ejemplo, sólo hay un solo medico psiquiatra para todo el distrito, lo mismo pasa con otras especialidades. Creemos que con la población del distrito deberíamos tener guardias activas en especialidades médicas, trauma, oftalmólogo, entre otras”.

Capacitación

Asimismo, Urquizo expresó: “En varias ocasiones hemos hecho referencia también a la capacitación del personal no médico, mejorar las condiciones más comunes de un hospital, las camas, sábanas rotas, frazadas hechas hilachas, colchones inservibles. Por eso cuando hablamos de cuatro paredes lindas, no es en forma despectiva sino para marcar prioridades y estamos convencidos que para muchas de estas cuestiones no hace falta ser un genio para llevarlas a cabo, simplemente tener empatía, sentido común, aunque muchas veces parece el sentido más escaso. Sin ir muy lejos, tenemos en Beruti industria textil y en Trenque también. ¿Tan difícil es?”.

Salud mental

Por último, señaló que “el centro y atención de salud mental son urgentes”. “Los hechos y la cantidad de pacientes lo están solicitando, debemos contar con ello lo antes posible. Creemos que, al igual que el servicio de Hemodiálisis, hay otros servicios que deberían trabajar de la misma manera para, de esa forma, poder atender a pacientes de la zona”, sostuvo Urquizo.

“Debería poder tener más amplitud de decisión el Hospital por sobre el Intendente, debería crearse la comisión directiva (sin sueldos, por supuesto), como ya existe en muchísimos hospitales de todo el país. Generar la adhesión al sistema SAMO (Sistema de Atención Médica Organizada) de la Provincia, la adhesión e integración al sistema de HSI (Historias Clínicas Integradas) de la Provincia. Esto es beneficioso para todos los habitantes de la provincia sin distinción de ideología política. ¡Orgullosos siempre, estancarnos jamás!”, cerró.