Qué proponen los candidatos a intendente en materia educativa

En las últimas dos semanas, los candidatos a intendente de Trenque Lauquen que participarán de las próximas elecciones generales que se desarrollarán en poco más de una semana contaron a través de las páginas de diario La Opinión cuáles son sus propuestas de gobierno en caso de ser elegidos por la ciudadanía y asumir esa responsabilidad el próximo 10 de diciembre.

Hoy, Francisco Recoulat (Juntos por el Cambio), Leticia Badino (Unión por la Patria) y Germán Urquizo (La Libertad Avanza) contarán a la comunidad sus propuestas en lo que refiere al ámbito educativo.

Eje central

En este marco, Francisco Recoulat, candidato a intendente de Juntos por el Cambio, expresó: “En los próximos 4 años de gobierno municipal nos proponemos promover a la educación en todo nuestro distrito como un eje central que vincule a las familias con el conocimiento y el aprendizaje desde los primeros días de vida en múltiples propuestas, atendiendo a las distintas edades, intereses y necesidades de nuestra comunidad, y articulando con la educación formal con una complementación que se oriente a contener y preparar a nuestros vecinos hacia un presente y futuro mejor”.

Seguidamente, afirmó que “el Municipio tiene una importante estructura que viene brindando servicios hace muchos años y que pretendemos sostener y reimpulsar. Un reflejo del aporte del Municipio a nuestra educación son los 8 Jardines Maternales, distribuidos 6 en la ciudad cabecera, uno en 30 de Agosto y otro en Beruti, con una capacidad de matrícula superior a los 600 alumnos. Está en nuestra agenda la construcción del nuevo edificio del Jardín Maternal Soles”.

Puente estratégico

En el mismo sentido, Recoulat señaló que “por otro lado, la Escuela de Educación Municipal llega a todas las localidades del distrito con talleres, cursos, capacitaciones y clases de apoyo escolar para unos 1200 alumnos de todas las edades. Una de las metas será establecer un puente estratégico con el Polo Científico Tecnológico, articulando y potenciando propuestas educativas, incluso como punto de partida hacia el empleo y el fomento de los emprendedores con la idea de atraer también empresas, instituciones educativas y organismos públicos, generando un ecosistema tecnológico y digital regional”. “Desde el Polo Científico Tecnológico vamos difundir mediante distintos formatos, modelos y plataformas el conocimiento destinado a niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad. Actualmente está en construcción un Aula Magna, de 164 metros cuadrados. Se continuarán priorizando las obras para los establecimientos del sistema formal con el Fondo Educativo a través de la UEGD”.

Residencias estudiantiles

Por último, expresó que “desde el Comuna planificaremos la remodelación edilicia integral en las Residencias Estudiantiles Municipales ubicadas en La Plata, Buenos Aires y la ciudad de Trenque Lauquen. Entendemos como prioritario la necesidad de establecer un sólido vínculo con los Institutos Terciarios locales y la UTN. De manera complementaria, un desafío importante será contar con la posibilidad de implementar nuevas ofertas educativas terciarias y universitarias orientadas al perfil de nuestro distrito”.

Derecho a la educación

En tanto, desde Unión por la Patria, fuerza que lleva como candidata a intendente a Leticia Badino

también dieron a conocer sus propuestas en el área educativa. Con el objetivo de garantizar el “derecho a la educación pública y de calidad” este espacio político informó que sus iniciativas se basan en los siguientes puntos.

“Vamos a fortalecer los Jardines Maternales, jerarquizando a los empleados como trabajadores de la educación.

Vamos a proponer la descentralización de las actividades de la Escuela Municipal, acercando capacitaciones y herramientas a los espacios donde se encuentran los vecinos.

Vamos a sostener los cursos que se ofrecen actualmente y crear una nueva oferta curricular moderna y adecuada a las necesidades del Ciudadano,

Vamos a trabajar interdisciplinariamente con la Secretaría de Salud, los Centros de Atención Primaria, docentes y directivos de establecimientos junto a los centros de estudiantes, para abordar situaciones de riesgo de niñes y adolescentes.

Vamos a proponer un nuevo edificio para la Educación Secundaria N° 10.

Vamos a profundizar y diversificar, a través del programa Puentes, la educación universitaria de nuestro distrito”.

Pedagógica y estructural

Por último, desde La Libertad Avanza, cuyo candidato a intendente es el vecino Germán Urquizo, se indicó que “es progresivo y alarmante la decadencia de la educación en Argentina, sobre todo en niveles primario y secundario. ¿Hace falta recordar que el 60% de los alumnos no comprenden textos? ¿Que no pueden resolver algunas ecuaciones básicas? En las últimas décadas se ha ido agravando la situación y a nuestros políticos sólo les ha importado mantener callados a sindicalistas con algún que otro ‘derecho’ y algunos $”.

Seguidamente, se indicó que “la educación consta con dos patas, la pedagógica y meramente referida a lo estructural. Estamos con ambas patas en deterioro, en lo pedagógico es un verdadero atraso los temas que se enseñan, la poca habilidad del sistema para lograr que un estudiante se sienta atraído por aprender, solo quieren terminar y listo, total no se puede repetir, no se puede aplazar, no se puede retar ,no se los puede amonestar, no se los puede echar del colegio, etc.”. “Imagínense que un chico sale egresado, por ejemplo, de lo que fue la Escuela de Comercio, sin saber hacer una planilla de Excel. Ahhh…, pero para aprobar si toca bien el carnavalito con la flauta aprueba y egresa, jamás enseñarles economía hogareña, y así en todas las orientaciones. Y a los egresados de Escuela Técnica de generaciones anteriores ni les cuenten lo que se hace ahora porque se infartan”, se señalo.

“Barajar y dar de nuevo”

Seguidamente, se añadió que “la otra pata, la estructural, es terrible y lamentable, se echan las culpas unos a otro, sindicatos, gobierno provincial, Concejo Escolar, Municipio, UEGD, etc, etc. etc. Más caciques que estudiantes. Y así como quien no quiere la cosa, las clases en Trenque empiezan si hay agua o no, por supuesto nadie pide perdón ni disculpas. Siga siga como dice el dicho. Educación. Barajar y dar de nuevo”.