Qué pasará con la Ley de Alquileres una vez que asuma el nuevo gobierno nacional

En las últimas horas, el presidente electo, Javier Milei, realizó una serie de declaraciones sobre medidas a aplicar en su futuro gobierno que han comenzado a ser analizadas desde las diferentes áreas que se verían afectadas.

Una de ellas está relacionada con el sector inmobiliario para el cual el líder de La Libertad Avanza dio señales de que buscará derogar la Ley de Alquileres y que las operaciones puedan realizarse en cualquier moneda y sin ningún tipo de regulación.

En este marco, pudieron escucharse declaraciones del titular de la Federación de Inquilinos Nacional, Gervasio Muñoz, quien se mostró “preocupado” por estas declaraciones y dijo que teme por “una crisis habitacional y social muy profunda”.

Consecuencias

La Opinión buscó indagar sobre cuáles podrían ser las consecuencias reales de esta medida y cómo afectaría la misma al escenario local. Con ese fin, este medio tomó contacto con el corredor público trenquelauquense Ricardo Sacco, quien brindó su punto de vista sobre este tema que, sin dudas, traerá un intenso debate.

“Lo que se ha informado hasta el momento es que se apunta a derogar la Ley de Alquileres a través de la cual se establece que, hoy por hoy, si tenemos que hacer un contrato de alquiler debemos hacerlo a tres años, y actualizarlo semestralmente con un índice que se llama Casa Propia. Ésto surge de la modificación aprobada a la norma que venía actualizando el contrato una vez al año con un índice de combinación de inflación y de salario. Esa ley del 2020 ya se derogó por esta última y, ahora, se apunta tal vez a derogar y dejar a libre competencia”, explicó en martillero en primera instancia antes de señalar que “tal vez las leyes (la actualmente vigente y la que se aprobó en el 2020) como también los créditos UVA, entre otras, son muy lindas iniciativas pero para países estables y no para nosotros que tenemos una inflación del 150% anual y los últimos años y décadas han sido un desastre”.

Punto intermedio

Asimismo, Sacco expresó que, desde su punto de vista “es mejor un punto intermedio como acortar el plazo del alquiler (en lugar de tres años acortarlo a dos años), pero no dejar todo a la libre negociación entre las partes porque puede llegar a ocurrir cualquier cosa”. “Es importante que haya algunas pautas preestablecidas como que en lugar de actualizar semestralmente pueda hacerse con una libre negociación entre las partes, puede ser trimestralmente, semestralmente, cada ocho meses, anualmente o nunca y no que haya un sólo índice ni tampoco que no haya nada. Considero que sería importante que haya un abanico de índices o una combinación de algunos, pero no expresarlos en moneda extranjera porque la gente que alquila una vivienda es gente asalariada y el salario se paga normalmente en pesos. Salvo que en el futuro haya, como también se prometió, una dolarización y los salarios, comestibles y alquileres sean percibidos en dólares. Ahí sería otra situación, pero, de lo contrario, no sería conveniente establecer un alquiler para vivienda familiar en otra moneda que no sea pesos o con algún tipo de índice que sea de común acuerdo entre las partes”, señaló.

“Por eso es importante alcanzar un punto intermedio. Ni la total desregularización en la que cada uno haga lo que quiera porque algunas de las partes se puede ver afectada, ni tampoco la total intervención imponiendo condiciones a las partes”, indicó además el profesional.

Sin ofertas

En el mismo sentido, Sacco agregó que “lo que ha sucedido con la intervención de la política y las modificaciones de las leyes fue que hoy no exista prácticamente oferta de viviendas en alquiler no sólo en Trenque Lauquen sino a nivel nacional, que cada vez hagamos menos alquileres desde las inmobiliarias y que la gente consiga cada vez menos y, cuando consigue, el valor es al principio más elevado que lo que debería ser. Y, con la actualización semestral, este índice último beneficia más al inquilino que al propietario porque el índice está muy por debajo de lo que es el proceso inflacionario”.

Sin alquiler

Por último, el martillero comentó: “Lo que he visto es que con esta ley actual y con la anterior (que fue del 2020 al 2023) y otra serie de aspectos se ha perjudicado mucho el mercado de locación. No quiere decir que con la derogación o con la libre negociación, o con algún otro parámetro se va a solucionar el tema, pero sí que ha afectado mucho a la actividad. Por el lado de los propietarios, hoy nadie está queriendo alquilar departamentos y propiedades: o los han puesto en alquiler temporario o los han sacado de alquiler por lo menos hasta que aclare un poco el panorama. Esta última ley para el propietario ha sido peor que la anterior y eso ha hecho que haya mucha menos oferta. Y, a su vez, no sólo ha perjudicado al vecino común que anda buscando departamentos o casas en alquiler, que no hay en oferta por estos motivos (principalmente porque nadie quiere hacer un contrato a tres años con el proceso inflacionario que hay y se apunta a que el año que viene va a ser peor que éste)”.

Sobre el final, también hizo referencia a que la norma que podría derogarse durante el gobierno del presidente electo Javier Milei “también ha afectado a otros sectores como las cabañas y hoteles por la sobreoferta de alquiler temporario”. “La solución apunta a que haya otras reglas de juego”, cerró.