Qué ocurre con los recuperados de coronavirus: “La vida después del Covid-19 cambia, y cambia mucho”

En el informe de ayer dado a conocer por la Subsecretaría de Salud pudo conocerse que el distrito de Trenque Lauquen cuenta hoy con 405 recuperados. A partir de allí, surge una pregunta que no pocos se han hecho: ¿Qué ocurre con las personas recuperadas de Covid-19? ¿Cómo continúan su vida? ¿Hay riesgos de que exista y permanezca algún tipo de secuela? ¿Han vuelto a hacer consultas por la reaparición de algún síntoma?

Con el fin de responder estos interrogantes, La Opinión dialogó con el intendente Miguel Fernández, con el Subsecretario de Salud municipal, Dr. Sergio Valente, y, también, con una persona recuperada de Covid-19. Ellos explicaron detalles de esta nueva etapa que se vive luego de, afortunadamente, haber superado la enfermedad.

“Los recuperados continúan una con vida normal, no tengo hoy datos estadísticos de si algunos de los recuperados ha quedado con síntomas porque esto está descripto en la literatura donde se especifica que no todo el mundo se recupera fantástico, algunos quedan con alguna secuela temporaria o con algunos padecimientos a veces menores o a veces mayores”, explicó el intendente a este medio quien además indicó que puede ocurrir que, luego de dados de alta, las personas puedan realizar alguna consulta por cuestiones relacionadas con la recuperación. No obstante, esto último no ha pasado en Trenque Lauquen hasta el momento.

Respecto de qué ocurre con aquellos contactos estrechos que preventivamente han sido aislados pero que no cuentan con la certeza de ser o no positivos hasta que una cantidad de días determinada lo confirme o no, el jefe comunal comentó: “Si el contacto estrecho no presenta síntomas no es ni caso sospechoso ni caso positivo, esa persona a los 14 días hace vida normal como corresponde. En cambio, si ha desarrollado síntomas, ha pasado a la categoría de sospechoso y/o eventualmente testeado y dado como positivo. Si esto último no ha ocurrido, estas personas no tienen complicaciones porque no son enfermos”.

Sin complicaciones

Este medio también tomó contacto con el Subsecretario de Salud municipal, Dr. Sergio Valente, quien explicó que, en lo que respecta al distrito de Trenque Lauquen, no ha existido ninguna complicación por parte de quienes fueron diagnosticados con Covid-19 y finalmente fueron dados de alta. “En general fueron todos casos sin complicaciones y pudieron recuperarse sin problemas”, afirmó.

Consultado sobre si alguna de las personas recuperadas volvió, luego de haber retomado su vida normal, a realizar algún tipo de consulta por la existencia de algún síntoma preocupante, el médico afirmó: “No, por ahora no. De todas maneras, se implementó un seguimiento a largo plazo para tener un control para ver qué pasa con esa persona luego de transcurrido un tiempo. Pero por ahora no tuvimos ningún problema”.

En cuanto a si algunos de los recuperados se mostraron interesados en donar plasma para ayudar a aquellos pacientes que se encuentran cursando la enfermedad, el funcionario comentó que “hubo interesados en donar plasma y estamos trabajando en esa posibilidad en Trenque Lauquen. Y a todos los recuperados se les entrega un papel, estimulándolos para que done plasma”.

Testimonio

En tanto, este medio también tomó contacto con el secretario general de ATILRA trenque Lauquen, Gastón Moreno, quien, junto a su compañera, la hoy concejal María de los Ángeles Galiano, fueron diagnosticados hace algunas semanas con Covid-19 pero, afortunadamente, transitaron la enfermedad sin problemas. Ya recuperado, Moreno contó cómo siguió su vida luego de que le fuera otorgada el alta médica. “Después que nos dieron el alta, la vida en cuanto al trato social sigue como cualquier otro que no haya sido diagnosticado con Covid-19: uso de barbijo, alcohol en gel y la misma protección y el cuidado de siempre. Hay casos en los que se ha reiterado el contagio. Entonces, nosotros nos estamos cuidando como si no lo hubiéramos tenido”, dice.

Cansancio

El vecino consultado comentó además su experiencia: “mi caso fue muy leve y el de María de los Ángeles (Galiano) fue un poco más complicado, pero lo que he notado es que hay un cansancio físico que nos queda, y eso que nosotros no tuvimos síntomas fuertes. Pero el cansancio se nota en hacer pequeñas actividades, falta de aire y hay mucho cansancio físico. Antes yo andaba todo el día, no tenía problemas y ahora tengo que hacer un freno después de la hora de comer porque me doy cuenta de que el cuerpo está cansado y no está en las mismas condiciones. Lo mismo le pasa a María. Y con otros chicos que he hablado me han dicho que las consecuencias y los síntomas han sido peores, han perdido muchos kilos y se encuentran muy débiles e incluso se les nota en la voz. Nosotros con María, si bien no fue muy fuerte, nos damos cuenta de que ante cualquier movimiento exagerado o cualquier actividad que realizamos nos cuesta andar o respirar”. “Los médicos luego te aconsejan hacer estudios porque quizás puede quedar alguna secuela pulmonar o cardíaca”.

Por último, Moreno no dudó en afirmar: “En general, la vida después del Covid-19 cambia, y cambia mucho. Porque, más allá de la parte de salud, el estar aislado y con esto de que es una enfermedad nueva en la que uno no sabe qué va a pasar, psicológicamente uno no queda de la misma manera y empieza a valorar cosas muy sencillas de la vida que antes no valoraba”.