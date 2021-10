Que la deuda con el F.M.I. no vuelva a robarnos el presente y el futuro

Desde la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, presidida por Hebe de Bonafini, se ha impulsado la posibilidad de nuclearse este domingo en Plaza de Mayo (a partir de las 16 horas), con la consigna de que la deuda contraída por el gobierno anterior con el Fondo Monetario Internacional (que no fue aprobada por el Congreso nacional, está bajo investigación del Poder Judicial, y fue concedida para asegurar la reelección de Mauricio Macri) no es una deuda por la que el pueblo argentino deba responder con hambre y miseria, durante décadas. Nos sumamos a ese reclamo, porque es imperioso que la fiesta especulativa de unos pocos, colmada de fuga de divisas, no la vuelvan a pagar millones de niñes, adolescentes, adultxs jóvenes y adultxs mayores con penurias interminables.

Por su parte, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, además de movilizarse expresando el rechazo a esta deuda fraudulenta contraída por Cambiemos/Juntos por el Cambio, suma la exigencia de Libertad a lxs Presxs Políticxs. Por supuesto que también hacemos nuestra esa exigencia.

Finalmente, las Madres de Plaza de Mayo de la Línea Fundadora sostienen: “Apoyamos las convocatorias que el domingo y el lunes van a cubrir las plazas de nuestro país. Colaboramos así a impulsar un cabal Estado de Derecho, una patria inclusiva con plena vigencia de las instituciones públicas y en activa hermandad con los países de la Patria Grande. Arde nuestro corazón con el fuego que, para iluminar esos caminos, encendieron nuestrxs hijos e hijas detenidxs desaparecidos“.

¿Cómo no sumarnos, desde Trenque Lauquen, a estas convocatorias que pretenden rescatar nociones tan básicas para nuestro presente y futuro como Soberanía, Hermandad latinoamericana y Orientación popular de las políticas públicas? Ojalá este 17 de octubre, el 18 y los días venideros sean fechas a recordar gracias a la dignidad en movimiento de un pueblo que se enfrenta a los proyectos elitistas, esos que nunca faltan y que siempre desean profundizar la desigualdad, para seguir reinando entre la división de los empobrecidos.

COMISIÓN por los DERECHOS HUMANOS, Trenque Lauquen, 16 de octubre de 2021.