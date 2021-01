Qué diferencia a la variante británica del virus que ya estaba en nuestro país

Este sábado se supo que la cepa de coronavirus detectada en Reino Unido llegó al país. La variante fue detectada en un paciente que llegó de Alemania a fines de diciembre pasado. Los científicos afirman que, si bien esta cepa es entre un 40% y un 70% más contagiosa, “aún no tiene transmisión comunitaria” en nuestro país. ¿Cuáles son, entonces las diferencias con la cepa existente en Argentina desde marzo del año pasado y con otras como la de Río de Janeiro?

Según la doctora en Virología Carolina Torres, investigadora del Conicet e integrante del equipo del consorcio interdisciplinario de científicas y científicos argentinos que reportó el ingreso al país de la variante, “lo importante es que no hay transmisión comunitaria” y que, según la OMS, esta cepa “sería entre un 40 y 70 % mayor en transmisibilidad”, por lo que hay que “reforzar las medidas de protección”.

Torres forma parte del Proyecto PAIS (Proyecto Argentino Interinstitucional de Genómica de SARS-CoV-2), equipo de científicos y científicas coordinado por Mariana Viegas, del Laboratorio de Virología Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, creado desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Desde allí se presentó un reporte donde hoy se comunicó que se identificó la variante del SARS-CoV-2 del Reino Unido a través de un análisis PCR realizado a un pasajero que llegó en un vuelo a Ezeiza, proveniente de Fráncfort, Alemania.

Advertencias

Días atrás, la Organización Mundial de la Salud (OMS) había advertido que la mutación del coronavirus identificada en diciembre en Reino Unido está presente en 50 países, mientras que la localizada en Sudáfrica fue detectada en otros 20 territorios. Asimismo, la institución alertó sobre una tercera “variante preocupante” que fue hallada en Japón que podría tener un impacto en la respuesta inmunitaria, por lo que necesita ser investigada.

Por su parte, Londres tomó antes de ayer la “decisión urgente” de prohibir todos los vuelos procedentes de Argentina y otros 13 países de América Latina con el objetivo de evitar la propagación de la variante del coronavirus detectada en Brasil. Los otros países vetados, además de Brasil, son Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Ecuador, la Guayana Francesa, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

Estudios

“Hubo distintos estudios sobre la evolución de la variante VOC202012-01, linaje B.1.1.7, basados en información epidemiológica, pero de diferentes lugares, y todos llegan a la conclusión que tendría un 50% mayor de transmisibilidad”, dijo Carolina Torres a la agencia estatal Télam.

Agregó que el lunes pasado, el equipo de investigadores participó de una reunión, en modo de consultoría internacional, y la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que “esa variante tiene un poder de transmisibilidad de entre un 40 y un 70%”, según antecedentes basados en estudios de Inglaterra.

“Esta variante ingresó en un montón de países, cerca de 54 hasta el momento y casi en la mitad de ellos se volvió comunitaria, pero se la está siguiendo para ver qué es lo que está causando”, explicó la científica.

Lo importante a resaltar a nivel local, según Torres, es que el caso detectado en la Argentina es “aislado, se detectó en el ingreso al país y no es de transmisión comunitaria, ya que el turista argentino cumplió el aislamiento domiciliario sin contactos estrechos”.

Un documento confeccionado por la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) destaca, por su parte, que “modelos matemáticos, en los cuales no está ponderado el impacto de la falta de adherencia a las medidas de distanciamiento, sugieren que esta variante (la de Reino Unido) podría ser un 70% más transmisible que las variantes que circulaban anteriormente”.

Comportamiento

La bióloga del Consorcio PAIS explicó que “el comportamiento de la variante se estudia con la población local una vez que hay transmisión comunitaria y se verifica cómo se comporta el virus en las personas según el lugar de origen”. Por lo cual, agregó, “no sabemos si esta variante se comportaría de la misma forma en todas las poblaciones, pero según los estudios que se realizaron, no se demostró que tenga capacidad de generar una enfermedad más severa”.

“Lo que siempre es bueno recordar, es que debemos reforzar las medidas de protección porque si bien no genera mayores muertes, indirectamente, trae mayor riesgo de nuevas infecciones y más fallecidos”, concluyó.

Por su parte la directora científico técnica del ANLIS Malbrán, Claudia Perandones, explicó que la variante del virus SARS CoV2 del Reino Unido, si bien mostró mayor transmisibilidad, “los ensayos realizados en conjunto con un equipo de Nueva York demostraron que no agrava el cuadro clínico de la enfermedad, y eso es muy tranquilizador”.

El equipo del Malbrán se encuentra colaborando con un estudio de la Escuela de Medicina de Mount Sinai en Nueva York para responder a la incógnita respecto a qué sucede con la respuesta inmune del organismo, ante esta variación del Reino Unido del virus SARS CoV2.

“Si bien aún no se publicaron los resultados, se confirmó que la mutación N501Y (de la variante británica) no puede escapar a la respuesta inmune mediada por anticuerpos neutralizantes”, detalló Perandones. Y agregó que “esto resulta muy tranquilizante y explica por qué esta variante británica no implica una mayor gravedad en el cuadro clínico del coronavirus”.

El comunicado de la SADI, en tanto, asegura que “la información disponible sobre la gravedad de las infecciones causadas por la nueva variante del virus es limitada” y “hasta la fecha, no hay indicios de aumento de la gravedad de la infección en relación con la variante. Estos datos presentan como limitantes que la mayoría de los casos asociados a la misma se detectaron en personas menores de 60 años, que tienen menos probabilidades de desarrollar síntomas graves”. (DIB) MM