Qué dicen los rumores y cómo respondió Microsoft

El 24 de junio Microsoft va a hacer un anuncio sobre “lo nuevo de Windows”. Solo Windows, sin el 10. Éste y otros datos que dan vueltas alimentan el rumor de que la compañía de Redmond, EE.UU., va a lanzar una nueva versión de su sistema operativo, nada menos que Windows 11. Todavía no hay confirmación, pero Microsoft demostró que se divierte con estas hipótesis y publicó en su cuenta oficial de YouTube un video con todos los sonidos de arranque de las distintas encarnaciones de Windows… que dura 11 minutos.

¿Dónde empezaron los rumores? Satya Nadella, CEO de Microsoft, dijo el mes pasado durante la conferencia Build 2021 que pronto se lanzaría una de las actualizaciones “más importantes de la última década” para Windows. El directivo también se refirió a “la próxima generación” del sistema operativo. Esto llamó mucho la atención, ya que tiempo atrás la empresa había asegurado que Windows 10 iba a ser la última versión del SO y que solo se lanzarían actualizaciones semestrales.

En tanto, desde comienzos de año se habla de un “rejuvenecimiento radical” para el software, dirigido especialmente a la cuestión estética. Windows adoptará una nueva interfaz gráfica basada en Fluent Design y se despedirá definitivamente de algunas características históricas que acompañaban al sistema operativo.

Además, Microsoft interrumpió el desarrollo de su sistema operativo para dispositivos con dos pantallas llamado Windows 10X y se espera que sus características pasen a la nueva versión del sistema tradicional.

De esta manera, lo que se esperaba como la gran actualización de Windows la primavera austral (otoño boreal), denominada con el nombre de código “Sun Valley”, podría llegar como Windows 11, aunque nada permite predecir que ese sería su nombre.

¿Nada? El 2 de junio, cuando se anunció el misterioso evento de este 24, la cuenta oficial de Windows en redes sociales colgó un video en el que se ve una ventana. La luz que entra por ella forma dos barras rectangulares: un posible número 11.

Join us June 24th at 11 am ET for the #MicrosoftEvent to see what’s next. https://t.co/kSQYIDZSyi pic.twitter.com/Emb5GPHOf0

— Windows (@Windows) June 2, 2021