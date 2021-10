¿Qué dice la empresa?

El servicio de mensajería WhatsApp y las redes sociales Facebook e Instagram comenzaron a presentar fallas pasado el mediodía de este lunes y desde la empresa pidieron “disculpas por cualquier inconveniente”.

Las tres plataformas, propiedad de Facebook, iniciaron los inconvenientes a eso de las 12,40 horas y, a través de otros medios (como la red social Twitter), los usuarios manifiestan su descontento.

Las fallas impiden el acceso a las webs o la actualización de los inicios en las aplicaciones. “Somos conscientes de que algunas personas tienen problemas para acceder a nuestras aplicaciones y productos”, sostuvo la empresa a través en un breve comunicado publicado a las 13,20 horas.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience. — Facebook (@Facebook) October 4, 2021

WE’RE AWARE THAT SOME PEOPLE ARE HAVING TROUBLE ACCESSING OUR APPS AND PRODUCTS. WE’RE WORKING TO GET THINGS BACK TO NORMAL AS QUICKLY AS POSSIBLE, AND WE APOLOGIZE FOR ANY INCONVENIENCE.

— Facebook (@Facebook) October 4, 2021

Y agregó: “Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible y pedimos disculpas por cualquier inconveniente”. (DIB) MT