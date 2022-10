PSG, sin Messi, recibe a Benfica por la cuarta fecha de la Liga de Campeones de Europa

Paris Saint Germain, sin Lionel Messi debido a una molestia muscular, recibirá este martes a Benfica de Portugal, donde juegan los argentinos Nicolás Otamendi y Enzo Fernández, por la cuarta fecha de la Liga de Campeones de Europa.

El partido correspondiente al Grupo H se disputará desde las 16 (hora argentina) en el estadio Parque de los Príncipes de París y será televisado por Fox Sports y Star+.

Por segundo partido seguido, Messi será baja en el PSG porque arrastra una “pequeña molestia en el gemelo”, según informó el club francés.

