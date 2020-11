Provincia permite eventos culturales al aire libre, aunque a nivel local todavía no hay nada definido

El gobierno autorizó la realización de eventos culturales al aire libre con hasta 100 personas en la provincia de Buenos Aires para shows de hasta 90 minutos de duración y con estrictos protocolos.

De esa forma, por medio de la Decisión Administrativa 2101/2020, firmada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y publicada en el Boletín Oficial, se dio luz verde al pedido que hicieron las autoridades de la Provincia de Buenos Aires para la realización de eventos culturales hasta 100 personas en todo el territorio bonaerense.

En esa solicitud, la Provincia adjuntó un extenso protocolo de higiene y seguridad para prevención de casos de Covid-19, que incluye control de temperatura corporal, uso de tapa bocas y alcohol en gel, límite de duración de shows de 90 minutos y utilización de códigos QR para el ingreso.

En ese marco, La Opinión realizó la consulta respectiva al secretario de Gobierno municipal, Gustavo Marchabalo, para conocer qué posibilidades hay de que esta habilitación se replique también en Trenque Lauquen. El funcionario informó que, a nivel local no se ha avanzado sobre este tema y todo será motivo de análisis para las próximas semanas. “La noticia es muy reciente, se difundió recién hoy (por ayer) y seguramente habrá bastante letra chica a la que prestar atención. Queremos ser cuidadosos y contar con toda la información antes de dar algún paso en ese sentido”, expresó.

La norma

Cabe señalar que la norma publicada ayer prescribe que “se deberá garantizar la organización de turnos, si correspondiere, y los modos de trabajo y de traslado que garanticen las medidas de distanciamiento e higiene necesarias para disminuir el riesgo de contagio de Covid-19”.

Protocolo

El protocolo sanitario de higiene y seguridad para el desarrollo de eventos culturales al aire libre provincial establece que los mismos, ya sea en lugares de gestión privada como en espacios de gestión pública, podrán llevarse adelante en la medida “que se pueda garantizar una superficie de ocupación en espacio libre de 4 metros cuadrados por persona”.

En el ingreso, la organización deberá distribuir alcohol en gel y controlar la temperatura de los concurrentes, que a la vez deberán utilizar tapaboca o barbijo.

Además, se recomienda fomentar el uso de canales electrónicos, telefónicos y alternativos para realizar operaciones, trámites y compras de entradas para evitar el uso de dinero efectivo. En tanto, el acceso al evento se realizará mediante el escaneo de un código QR.

Y los organizadores deberán garantizar una cantidad de accesos y egresos que evite el aglutinamiento de personas, tendrán que estar delimitados, desinfectados y se recomienda que haya asistentes que faciliten la circulación, orientando a las personas.

Respecto a la gastronomía, el protocolo indica que el pedido de comida se realizará por medios telefónicos, como WhatsApp o mediante alguna aplicación del celular, y su consumo solo podrá realizarse dentro de un sector del área gastronómica.

Testimonios

En tanto, este medio también tomó contacto con artistas de Trenque Lauquen, quienes, además, son productores de diferentes eventos culturales, con el fin de conocer su opinión al respecto. Y luego de aclarar que, por un lado, la iniciativa es buena porque de a poco comienza a volver la música en vivo, el músico Franco Armando comentó: “veo también que cambian las reglas del juego todo el tiempo y es un poco injusto para quienes se organizan con tiempo. Porque, por ejemplo, yo me organicé para hacer un show por streaming el 13 de diciembre y ahora, si van a habilitar los shows en vivo, qué sentido tiene mi streaming. La gente va a elegir siempre ir a ver algo presencial y no por streaming”.

Por su parte, la cantante, compositora y productora Agus Voltta fue concisa con su apreciación al respecto de esta nueva posibilidad que se abre. “Personalmente, esta noticia no me mueve mucho el piso. Pienso que nada que no tenga continuidad sirve. Porque puede permitirse que toquemos al aire libre y al otro día vuelve a prohibirse todo. Eso no sirve. en la vida lo que sirve es la continuidad” sostuvo.