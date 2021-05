No hay tiempo para lamentaciones. El frío llegó y hay que aguantárselas de la mejor manera posible. No vale la pena quejarse de algo que se sabía que un día iba a llegar y que, aunque no guste, habrá que soportar durante largos cinco meses. Y quizás un poquito más.

Lo que sí hay que hacer ahora es protegernos y proteger a aquellos a quienes queremos de las bajas temperaturas. Y esto último incluye a personas, mascotas y también a los distintos ejemplares de árboles.

Lo que hoy puede apreciarse en imagen son dos lapachos los cuales fueron cubiertos en sus troncos para protegerlos del frío ya que no son árboles de esta zona, sino que, por el contrario, pertenecen a regiones más cálidas. A no descuidarse y a hacer esto mismo con todo aquello que queremos cuidar. Abriguémonos mucho. Hasta que el invierno se vaya.