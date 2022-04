Programa de básquet en todas las categorías

Anoche, al cierre de esta edición, se jugaban dos de los tres partidos de la sexta fecha del Torno de Primera división organizado por la Asociación Básquetbol Trenque Lauquen (ABTL) en tanto que el capítulo se completará mañana, en cancha de Argentino, cuando el “Decano” reciba a Trinitarios de Bolívar, desde las 20 horas.

Ayer jugaban, en Pehuajó, Deportivo Argentino contra Atlético Ameghino y en Carlos Casares, el Deportivo contra UTN Basket de Trenque Lauquen. El certamen de mayores está siendo liderado por Trinitarios de Bolívar que suma 10 puntos; le sigue Deportivo Argentino de Pehuajó con 9, el Deportivo de Carlos casares tiene 8, FBC Argentino está con 7, Atlético Ameghino con 6 y con 4 puntos cierra UTN Basket.

Quienes también tendrán actividad son las categorías formativas, ya que desde la hora 10 de hoy, en la localidad de América, estarán las Mini, U13 y U17, con los cruces entre Atlético Rivadavia y el CEF N°18 de Trenque Lauquen y, aún por confirmarse, en U13 y U17 el CEF N°18 contra Atlético Ameghino. También desde las 10, en U13, U15 y U17 jugarán Deportivo Argentino de Pehuajó contra el Deportivo Casares.

En tanto los encuentros a disputarse entre el FBC Argentino Trenque Lauquen y la Escuela Municipal Básquetbol Henderson en U13 y U15 pasaron para el próximo martes 10 de mayo. Cabe destacar además que el día 4 de junio se realizará en la ciudad de Henderson un Encuentro de Básquetbol Femenino.

Las damas

Uno de los puntos tratados durante la semana fue justamente el accionar del Básquetbol Femenino. “En el marco de la propuesta realizada por las autoridades de la Federación de Básquetbol de la Provincia de Buenos Aires y enmarcado en el concepto FIBA One, el Consejo Directivo de la ABTL se reunió con un grupo de jugadoras representativas de la localidad de Henderson para planificar el trabajo en actividades de fomento del Básquet Femenino por medio de Encuentros Regionales, Disputa de Campeonatos y Copas Asociativas. Teniendo en cuenta también la participación en Provinciales de Clubes y Selecciones y distintas Capacitaciones entre otros temas de importancia. En representación de las jugadoras estuvieron por las distintas categorías, en Sub 13: Valentina Biscardi y Laura Zeberino; en Sub 15: Milagros Duce y Martina Androniuk; en Sub 17: Guadalupe Neri, Valeria Criado, Carolina Gómez, Victoria Madrid y Agustina Lemos; en Mayores: Claribel Benefú y las Profesoras: Guadalupe Odriozola y Rocío Fernández. Por la Comisión Directiva de la ABTL estuvieron presentes Jorge Lépori, Mario Goya, Osvaldo Luaces y Eduardo Goya Gambi, además del árbitro Agustín González.