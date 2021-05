“Procurando que se mantengan los privilegios”

Hay una diferencia de idoneidad abismal entre Eduardo casal, su antecesora en el cargo, Alejandra Gils Carbó, y un posible sucesor, como Daniel Rafecas. Quienes tengan su percepción taladrada por la desinformación publicada en bocas de expendio del Grupo Clarín y sus satélites podrían exclamar: “¡Claro, si Gils Carbó era una militante K, Rafecas vendría a cumplir órdenes de CFK, y Casal es un funcionario independiente!”. Craso error: Eduardo Ezequiel Casal es un militante “full time” de la conveniencia de los poderes fácticos, de esa turbia organización mediático-judicial-político-empresarial incapaz de velar por otros objetivos que no sean sus negocios y negociados (que no se les hable de soberanía, por ejemplo, porque es un término que desconocen, ¿o no le cederían las Malvinas a Pfizer a cambio de algunas vacunas, como alentó Patricia Bullrich?).

Designado sin votos, mantenido sin límites

Alejandra Gils Carbó fue designada con el voto de 60 senadores de la Nación (sobre 63 presentes). Casal fue “puesto a dedo” por un decreto presidencial (y ha durado demasiado: nunca antes existió un Procurador General de la Nación que se mantenga interino por más de tres años). La oposición en el Senado no se aviene a aprobar el pliego de Rafecas, que es un Juez federal de trayectoria intachable, pero que por no sumarse al lawfare (guerra jurídica contra opositores) se ha ganado la inquina de Juntos por el Cambio. Si pensaran un poco en el bienestar colectivo, ya tendrían que haber aprobado hace rato su designación…

Gils Carbó se propuso avanzar en la investigación de los lavadores de dinero, que con Casal están muy “mansos y tranquilos”. Aquella funcionaria procuró también darle impulso a la investigación de delitos ligados a la violencia institucional y de los crímenes de lesa humanidad; para el funcionario parecido a Mister Burns (de los Simpson), esos temas “no existen”…

“- Hola, ¿Hablo Con La Hija De…?”

La Procuradora había llegado al cargo con el Grupo Clarín como uno de sus principales “haters” (odiadores), ya que siendo Fiscal de Cámara se había opuesto a la fusión de Cablevisión y Multicanal aprobada por Néstor Kirchner. El Procurador interino goza de todo el beneplácito de los grandes medios de desinformación, porque siempre interviene a favor de estos “pulpos polirrubros”, que cuentan con tapas, micrófonos y cámaras como métodos predominantes de la extorsión a quienes no se someten a sus ambiciones ilimitadas. Justamente, Alejandra Gils Carbó fue víctima de esos “aprietes”, ya que una de las principales “plumas” del “Grupo de la cornetita”, Ricardo Roa, publicó el teléfono de la hija de la entonces Procuradora, y a partir de allí se desató una catarata de insultos y mensajes agraviantes sobre la joven, cuyo objetivo era que su madre renunciara. Seguro que a Eduardo Casal eso no le va a pasar…

Inventar Causas, Procesar Sin Pruebas

A la anterior Procuradora le inventaron una causa por la compra de un edificio para la Procuración, en la que con el pasar de los años no ha existido una sola evidencia seria de malversación de caudales públicos (es más, la Cámara Federal porteña consideró en su momento que no hubo perjuicio para el Estado en la compra del edificio). La “investigación” (ponéle), a cargo del juez (también ponéle) Julián Ercolini ha seguido adelante, porque se trata de ser imaginativos a la hora de denunciar y luego mantener expedientes abiertos “in eternum”, inmunes al cierre por falta absoluta de evidencias en contra del imputado/a (el “Derecho creativo”, Bonadío dixit).

La gestión de Casal ha sido ruinosa para las mayorías del pueblo argentino. A lxs que no se sumaron a esa “línea” de defensa de privilegios de los más adinerados, como la Fiscal Gabriela Boquín (quien denunció la estafa de la Famiglia Macri con el Correo Argentino), Casal les ha deparado persecución y sanciones. Últimamente apercibió a una docena de mujeres fiscales por reunirse, sin su permiso, con el ministro de Justicia para definir aspectos ligados a la perspectiva de género. ¿Lo “retó” a Raúl Pleé por ir a Olivos sin avisar hace un par de años, o a Carlos Stornelli por juntarse con el extorsionador Marcelo Sebastián D’ Alessio? “No, ésas se las debo”, podría decir el interino…

Que Las Venas Sigan Abiertas, Nomás

En suma, se puede afirmar que el Procurador interino Eduardo Casal recibe un generoso sueldo pagado por todos y todas para, prioritariamente, “hacerle el juego” a los que antes se beneficiaban con las dictaduras clásicas, y ahora andan tramando “golpes blandos” que les permitan volver a tener lo único que pudimos arrebatarles: el sillón de Rivadavia, ése en el que un simpático “pichicho” llamado “Balcarce” ladró a fines de 2015, y que hasta fines de 2019 permaneció en manos amigas del establishment; como serían de amistosas las manos del dueño de “Balcarce” que ni siquiera hubo que gastar una tapa de diario para recordarle quiénes ejercen realmente el Poder en el extremo sur de América Latina, donde las venas siguen abiertas regalando recursos naturales a elites locales y extranjeras, una penosa realidad que Eduardo Galeano retrató hace ya medio siglo, y se mantiene inmutable.

Pablo E. Carabelli. Biologo, Docente.