Principio de incendio en una cabaña

Un principio de incendio se registró en horas de la madrugada de ayer en una cabaña del sector sur, pero afortunadamente no pasó a mayores gracias al rápido accionar de los moradores de la misma. Así lo informaron desde Bomberos de Trenque Lauquen tras acudir al llamado de alerta, aunque al arribar el foco ígneo ya había sido controlado.

Según se informó desde Bomberos, este miércoles siendo las 02.05 se recibe un llamado a la guardia del cuartel central dando a conocer sobre un incendio. “De inmediato se da aviso a todo el personal mediante alarma general y al lugar acude una dotación de incendio a cargo del Sub Oficial Sub Ayudante Facundo Fortunoff y una unidad de logística a cargo del jefe de cuerpo, Comandante Mayor Claudio Villavicencio”.

En el informe oficial además se indica que al arribo de la dotación se observa una persona aguardando la llegada de Bomberos, y que la misma da a conocer sobre “un desperfecto eléctrico en la habitación de una cabaña”, en tanto, el proceso ígneo había sido controlado por sus moradores previo al arribo de los voluntarios.

Por último se agregó desde Bomberos que “se procede a realizar tareas de enfriamiento y chequeo general en el ambiente en busca de anomalías dando resultados negativos”.

Afortunadamente no se registraron daños materiales.