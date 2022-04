Primeros resultados del Oficial 2022 del Villegas

El Futbol Comercial Conrado Villegas puso primera a su Torneo Oficial 2022 con los encuentros jugados en las canchas del Polideportivo Municipal Poroto Abásolo en las dos habituales categorías. Y en la edición de hoy repasamos lo que dejó el primer capitulo y damos cuenta de cómo se jugará la segunda fecha, entre sábado y domingo.

La categoría A tuvo estos resultados, con triunfos para habituales candidatos. UOCRA venció por 2 a 1 a Juan Debernardi, con los dos goles de Agustín Ramos y el descuento de Mariano García. Poceros Martino se impuso con el gol de Javier Ponce a Aguadas La Unión, goleada de Poceros JP, por 5 a 1 ante Electroingeniería Trenque Lauquen. Para el ganador las conquistas fueron de Maximiliano Valdovino y los cuatro restantes de Martín Pérez, goleador de la fecha. El descuento a cargo de Gonzalo Aranda. Los Berutenses superaron por 4 a 3 a Alambrados Simón. Anotaron Iván Lian y tres de Cristian Lian, además de Darío Pérez y dos de Román Medina, por cada bando. Baterías Ares le ganó 3 a 1, con los tres goles de Pablo Bissolino, a El Pancho, donde descontó Cristian Márquez y el 3 a 0 de Zapateros sobre Maxikiosco El Duende. Anotaron Franco Palma, Bautista Rinaldi y Hugo Vailati.

La división tuvo el empate en 2 entre El Mate y Barrionuevo Alonso con goles de Nicolás Crespo y Marcos Gaselle y Franco Barrionuevo junto a Lucas González, por bando. Y el cero a cero entre Codeana y Los Luceros.

Más partidos

Y en la categoría B, Los Branca FC vencieron por 1 a 0, con gol de Gabriel Poggi, a Carnicería El Patita; El Misil goleó 5 A 1 A Pinturerías MB con tantos de Sergio Zaris, dos de Diego Faccio y dos de Roberto Pastor, el descuento a cargo de Maximiliano Antonio. Fue triunfo por 3 a 0 de Nutrién sobre Perfumería Mayo con los goles de Juan Del Canto y dos de Lucas Pereda; el 3 a 1 de Ibáñez Construcciones sobre Liv Agroinsumos. Para el ganador anotaron Franco León, Lucio Galvan y Manuel Rios, y Miguel Kosac, el descuento. Despensa BG le ganó 4 a 3 a La Esquina de Ana, con goles de Alejandro Guichart, Carlos Manzano y dos de Renzo Giachello; y el 1 a 0 de Inmobiliaria Corral ante TL Embragues con el gol de Fernando Arzú. Además, los empates entre Marmolería Girard y Lago Rojo con goles de Manuel Ibáñez y Diego Sayago, por bando; y el 2 a 2 entre Consucer y Autoservicio Bicentenario con goles de Diego Córdoba y Jonatan Lamas; y Mario LIzarraga junto a Darío Varella, respectivamente.

Cumplió fecha libre Mecánica LB.

La segunda

Entre sábado y domingo se jugará el segundo capítulo con estos cruces. La categoría A lo hará el sábado, desde las 14 horas, con UOCRA vs. Los Luceros; El Mate vs. Poceros JP; Codeana vs. Aguadas La Unión y Poceros Martino vs. Electroingeniería. Y a las 15.45, Los Berutenses vs. Baterías Ares; Alambrados Simón vs. Maxikiosco El Duende; El Pancho vs. Juan Debernardi y Zapateros vs. Barrionuevo.

Mientras que la categoría B jugarás el domingo por la mañana, desde las 8.45, El Misil vs. Construcciones Ibáñez; Nutrién vs. TL Embragues; Despensa BG vs. Mecánica LB y Marmolería Girard vs. Perfumería Mayo. Y a las 10.15, Carnicería El Patita vs. Lago Rojo; Consucer vs. Los Branca FC; Liv Agroinsumos vs. La Esquina de Ana y Pinturería MB vs. Autoservicio Bicentenario.