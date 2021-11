Primeras medallas para la ciudad

La 30° edición de los Juegos Bonaerenses 2021 comenzó de manera oficial en la tarde del viernes, con una apertura musical, pero las competencias se dieron cita desde el sábado. Esta es una edición acotada de los Bonaerenses que terminará mañana. Trenque Lauquen, cuya delegación asciende a unos 100 representantes, tiene a un importante grupo de atletas, quienes han copado la pista “Justo Román” y desde allí es que llegaron las primeras medallas en la jornada de ayer. Además de las medallas obtenidas, hay que resaltar el gran nivel de otros deportes, como el caso del hockey, cuya selección ya se aseguró la medalla de plata; la dupla del pádel, compuesta por Ricardo Arroyo y Juan Pablo González, han sumado dos triunfos consecutivos, los pequeños ajedrecistas Mordau y Negri, también se han destacado, los chicos del tenis sumaron derrotas y triunfos, al igual que las dos parejas del beach vóley, tanto femenina como masculina. Hoy siguen las competencias donde se darán varias finales en atletismo con posibilidad de medallas.

En cuanto a las preseas obtenidas, en lanzamiento de bala Benjamín Iturre obtuvo el bronce; plata para Lucio Barragán en los 3.000 metros y plata para Rocío Arguello en los 800 metros, en un día donde la pista entregó las primeras alegrías locales.

Día uno

El sábado fue el primer día de competencia para todos los deportistas que son parte de los Juegos Bonaerenses 2021. Esta trigésima edición se inició en la pista de atletismo “Justo Román” con un atractivo especial para la delegación de Trenque Lauquen donde su mayor número está integrada por los atletas de pista y campo. Fue así que bien temprano debieron desayunar en el Hotel Los Fuegos, y partir hacia la pista los jóvenes de las categorías Sub14. Los primeros en competir fueron Amelia Carreño, en la serie de los 80 metros libres, con un séptimo puesto final; Catalina Márquez Cardelli fue parte del salto en alto, pero no logró pasar el corte clasificatorio y Valentín Nadales, también en salto en alto, quien intentó dar batalla, pasando el corte de 1.45 metros pero luego no pudo pasar la vara del 1.50 metros, cerrando su participación con un séptimo puesto. En lanzamiento de bala, Merlina Giménez, ocupó el octavo lugar.

También en la pista, se corrió la serie de los 80 metros con vallas con el octavo puesto de Santiago Gallo, más entrada la mañana, en lanzamiento de jabalina, Josías Cobo lanzó 23.28 metros pero no logró estar entre los cinco primeros, y Josefina Gatica, en la serie de los 150 metros finalizó quinta y gracias a su tiempo logró arribar a la final, donde en dicha carrera terminó séptima. La mañana se cerró con los 1.200 metros de Brisa Flores, con el cuarto puesto final. Por la tarde, y a pleno sol en la pista, Lola Pérez fue parte de la marcha atlética en los 2.000 metros y en las postas, los hombres en la de 5×80 metros no lograron arribar a la final, pero sí lo hicieron las chicas, de 4×100 metros, quienes lograron pasar a la final, que se realizará mañana. La posta está integrada por Josefina Cabral, Belén Lantin, Agustina Lobianco y Josefina Turchi. En acuatlón volvió a estar presente Simón Martino, disputando en los 100 metros de natación y mil metros de pedestrismo.

Más deportes

No solo hubo atletismo durante la mañana y tarde para nuestros representantes, ya que en ajedrez fue un sábado irregular para Lucía Negri y Andrés Mordau. En la primera ronda, la de la mañana, Negri perdió y Mordau ganó, pero en la ronda de la tarde, los resultados fueron al revés, triunfo de Negri y derrota de Mordau. En tenis de mesa, el joven de Treinta de Agosto, Tomas Soula no pudo ante el rival de Balcarce, en tanto que en tenis single, Agostina Mang, también del Treinta, le ganó a Ramallo. En pádel, la dupla formada por Juan Pablo González y Ricardo Arroyo arrancó con un triunfo contra Lanús. Y en la Playa Varese la presencia del beach vóley, donde la dupla masculina perdió sus dos partidos, primero ante La Plata, por 21-8 y 21-4, y por la tarde, ante Lomas por 21-5 y 21-7. La dupla está integrada por Iván Junco y Juan Acuña. Por su parte, la dupla femenina, formada por Yesica Martinez y Agustina Moras, avanzó ante la ausencia de sus rivales. Misma fortuna tuvo el hockey femenino que ganó su primer partido ante la falta de Quilmes.

El domingo

La segunda jornada de competencias tenía, en la previa, algunos nombres fuertes en atletismo por lo cual todas las miradas estuvieron en ellos. Hablamos de Benjamín Iturre, el “Panda”, especialista en lanzamiento de bala y el juvenil Lucio Barragán, en la prueba de medio fondo. En atletismo el día fue para las categorías Sub16 y se pudo ver un gran nivel general. Bien temprano, a las 9, Joaquín Minuzaga estuvo en salto en largo, pero no logró alcanzar la marca para avanzar a la final; mientars que en otro sector del campo, Benjamín Iturre batalló para conseguir la medalla. La prueba de lanzamiento de bala fue intensa. En los primeros intentos Iturre comandó el grupo con su mejor marca, pero en la segunda tanda no pudo mantener el nivel, en tanto buenos lanzamientos rivales, lo dejaron con el tercer puesto y la primera medalla para la ciudad. Algo similar ocurrió en lanzamiento de bala femenino, con presencia de Amparo Lobianco, lanzando por arriba de los 8 metros, pero ante rivales que “se fueron de libreto” con marcas superiores a los 10 metros, ante el asombro de varios Profesores.

A media mañana, y siempre dentro de la pista de atletismo, llegó el momento de los 3.000 metros. Allí Lucio Barragán tuvo una gran carrera, en la categoría Sub16, siendo él Sub14, pero corriendo de igual a igual ante sus rivales mayores. Lucio no dejó nunca de batallar, siempre atento a los cambios de ritmo, y en los 400 metros finales se prendió en la lucha con quien sería el ganador de la carrera, llegando unos metros por detrás, y ganando así la medalla de plata para Trenque Lauquen. Mientras que por la tarde, Rocío Arguello, que venía de hacer una muy buena maratón de Los Poceros, obtuvo también la medalla de plata en los 800 metros. Además, en la pista, la presencia de Valentín Moronta en los 300 metros con un séptimo lugar.

El hockey

Párrafo aparte para la selección de hockey femenina comandad por Pedro Ribot. Las chicas tuvieron la fortuna de no jugar ante Quilmes, debido a la no presentación de las quilmeñas el sábado, y ayer se lucieron ante Azul, ganando por 3 a 1, gracias a una aguerrida defensa que las azuleñas no supieron quebrar. Un hockey que de esta manera suma dos triunfos y que, debido a los cruces, ya se ha asegurado la medalla de plata. Solo les resta jugar por la de oro.

En ajedrez fue un domingo con triunfos para los chicos de la ciudad, ya que Lucía Negri y Andrés Mordau, volvieron a ganar y se mantienen expectantes. La dupla del pádel universitario compuesta por Ricardo Arroyo y Juan Pablo González ganó su partido de manera clara y aspiran a seguir en carrera. En la Playa Varese se llevó a cabo el beach vóley, allí el equipo masculino logró su primer triunfo en la tarde de ayer, y se estaría despidiendo del certamen con esa buena victoria ante Guasminí. Otro de los que compitió fue Joaquín Dalbene en skate. El pequeño realizó una serie de 30 segundos y luego una jam de 3 minutos y Agostina Manga, en tenis universitario, ganó sin jugar.