Primavera, yo te espero

Se trata de una bella temporada en la que el frío empieza a despedirse de manera paulatina para dar lugar a un calorcito que irá subiendo de intensidad a medida que el fin de año se acerque cada vez más.

No obstante, este 2023 tiene aún preparados algunos días más de frío, aunque quizás las bajas temperaturas ya no duelan tanto como hace algunas semanas. Y, en este marco, hay algunos que no pueden esperar el comienzo de la primavera. Por esa razón, cuando el clima se muestra benévolo, disfrutan antes de tiempo aprovechando, sobre todo, los días de sol. Una buen idea a implementar hasta que el 21 de septiembre llegue de una buena vez.