Presupuesto Participativo: últimos días para que los vecinos carguen proyectos

De acuerdo al nuevo cronograma de trabajo establecido por los organizadores del Presupuesto Participativo 2023, todos aquellos vecinos que quieran participar tienen plazo hasta el próximo lunes (31 de julio) para presentar ideas y proyectos que puedan beneficiar a la comunidad y transformar la realidad de sus barrios o de algunas de las localidades de Trenque Lauquen: para hacerlo deben registrarse y cargar los mismos en la plataforma web del Municipio ingresando en el link https://www.trenquelauquen.gov.ar/pp2023/.

Esas ideas y proyectos serán evaluadas entre el 1º y el 14 de agosto, en un paso previo a la presentación de los mismos en una feria abierta a la comunidad. Luego, desde el 4 y hasta el 10 de septiembre se realizará la votación correspondiente.

A tener en cuenta

El objetivo de esta herramienta es la participación ciudadana.

De acuerdo al reglamento establecido para el desarrollo del PP 2023, los vecinos pueden presentar: Obras en espacios públicos; Obras o proyectos para ser ejecutados en un año; Refacciones, ampliaciones o adecuaciones; Inversiones de capital, maquinaria o equipo; Proyectos culturales, deportivos, de educación, entre otros, que se ajusten a los criterios establecidos.

No se pueden presentar: Obras en espacios privados; Obras para ser ejecutadas en más de un año; Nuevas ejecuciones que impliquen gastos de personal; Inversiones de capital de trabajo de gastos corrientes (sueldos, consumos de servicios públicos, etc.); Obras con recupero (cordón cuneta, asfalto, gas, etc.).

El proyecto debe llevar detalles de Diagnóstico; Objetivo general; Objetivos específicos; Antecedentes y fundamentación; Beneficiarios/destinatarios; Descripción; Localización; Acciones y tareas; Recursos humanos; Recursos materiales; Recursos financieros; y Promotores.

En cuando a los montos destinados, hay para el Presupuesto Participativo general 60 millones de pesos y para el PP Joven, 6 millones de pesos. Según las localidades, serán, en tanto, 42 millones para Trenque Lauquen, 7,8 millones para Treinta de Agosto, 3,6 millones para Beruti y 1,8 millones para Garré y Girodías.