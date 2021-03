Presentes, uniendo voluntades de ayer y hoy para hacer un país mejor

El miércoles 24 de marzo será un nuevo Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia. En Trenque Lauquen -donde desde 2001 hasta 2019 protagonizamos diecinueve Marchas reclamando Verdad y Justicia para los 30.000 compañeres detenidxs desaparecidxs- por el contexto de pandemia este año no marcharemos (para que sigamos cuidándonos, como sujeto colectivo).

Sin embargo, a diferencia del año pasado, para el 24 de marzo de 2021 convocamos a nuestrxs vecinos y vecinas a concurrir a Plaza Francia (una de nuestras Plazas de la Memoria) a partir de las 17 horas.

Con distanciamiento social y las medidas de protección correspondientes, acompañaremos las pancartas de trece ciudadanxs nacidxs en Trenque Lauquen (o hijas de una trenquelauquense que fueron desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar, al igual que su madre), junto con las banderas características de nuestras luchas: la bandera de “lxs 30.000”, la bandera que pregunta por Jorge Julio López, y la bandera que reclama Justicia para todas las víctimas de la violencia institucional.

Verdad y Justicia

Tampoco habrá un acto formal como entre 2001 y 2019, pero sí estaremos acompañados de las cuerdas de candombe Cardo Ruso y Armando Bó, que sumarán sus sonidos y ritmos para hacer más vibrante ese ejercicio del “deber de Memoria” (que Primo Levi, sobreviviente de la Shoá, nos exigiera a los seres humanos reflexivos, después del apogeo del nazismo). Además, como cada 24 de marzo, se dará lectura en la Plaza a un documento elaborado por integrantes de nuestra Comisión.

Porque no perdonamos, y seguiremos exigiendo Justicia mientras haya un genocida vivo e impune, vamos a Plaza Francia el 24 de marzo a las 17 horas. No a aglomerarnos, sí a compartir la convicción acerca de que lo que empezó a ocurrir hace 45 años no es simplemente “cosa del pasado”, y que la búsqueda de Verdad y Justicia mejora nuestro presente y nuestro futuro como sociedad.

Para estar presentes, para gritar el ¡Presente, Ahora Y Siempre! Por: Olga Arlina Robles Conti (27 años al momento de ser secuestrada); Héctor Oscar Manazzi Suárez (19 Años); Ricardo Antonio Sangla López, “Richard” (19 Años); Rodolfo Emilio Pettiná Taybo (23 Años); José Adhemar Changazzo Riquiflor (28 Años); Francisco José Changazzo Bacci, “Poroto” (54 Años); Oscar Rodolfo Changazzo Riquiflor (25 Años); Alicia Severa Cabrera Adrover (49 Años); Francisco Natalio Mirabelli Grau, “Titín” (25 Años); Ricardo Alberto Frank Huarte, “Riki” (21 Años); Sergio Antonio Martínez Giménez, “Yoyi” (22 Años); Susana Alicia Larrubia Cabrera (25 Años); Nora Alicia Larrubia Cabrera (29 Años); y lxs 30.000 compatriotas detenidxs-desaparecidxs, entre ellos, Dina Ana María Nardone Irigoyen, 23 Años, novia de “Titín”; y de nuestra zona, Hugo José Medrano Salvatori, de Tres Lomas, 29 Años; Carlos José Corona Zalla, de Tres Lomas, 24 Años; Roberto Ricardo Suárez Delemont, “Mono”, de Pehuajó, 24 Años; Eduardo Jorge Córdoba Berrueco, “Chirola”, de Salliqueló, 34 Años; y Paulo Alberto Nazar Gil, de Las Flores, 19 Años.