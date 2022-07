Presente y futuro cercano en comercios de electrodomésticos e insumos informáticos

La suba del dólar blue, la restricción a las importaciones y los vaivenes políticos y económicos del país registrados la última semana generaron un clima de incertidumbre en distintos sectores comerciales, que miran con cautela lo que puede venir.

Dos de dichos rubros, son el de los electrodomésticos y el de informática desde donde señalaron que a nivel local en los últimos días no hubo incremento de precios pero que la situación actual es de “incertidumbre” general. Y algunos añadieron que si bien los proveedores están entregando los productos, no es descabellado pensar que de continuarse con esta situación, esto cambie en el corto plazo.

“Incertidumbre”

Según informaron desde una importante casa de electrodomésticos ubicada en pleno centro de nuestra ciudad, por el momento la situación no ha sufrido cambios y se está trabajando con normalidad.

En este sentido señalaron que las variaciones de precios que experimentaron los artículos del hogar y electrodomésticos están vinculadas más a la inflación que a los últimos sucesos ocurridos en la economía de nuestro país.

Además señalaron: “Hasta el momento no hemos tenido ningún producto cuya venta o entrega se haya frenado. Y hoy por hoy los proveedores están realizando las entregas como lo venían haciendo”.

En el mismo sentido añadieron que “tampoco hubo cambios en las formas de financiación de los artículos. Siguen estando los programas Ahora 6, 12 y 18, y los créditos personales propios de la firma, así que en ese sentido tampoco hubo muchos cambios, al menos esta ultima semana”.

Sin embargo reconocieron que la situación provocó incertidumbre en la gente en general y eso quizás haya impactado a la hora de decidir la compra de algún electrodoméstico.

Por último remarcaron que la compra en cuotas siempre es conveniente porque funciona como una especie de ahorro al tiempo que reiteraron: “No tenemos ninguna directiva de parte de la casa central de frenar la venta de ningún producto aunque sabemos de otros rubros que quizás lo estén haciendo”.

Atados al dólar

En tanto que desde un comercio de venta y reparación de insumos informáticos y electrónicos señalaron que en la última semana no hubo reajuste de precios, aunque, como sucede habitualmente, la suba del dólar impacta en los valores de los productos del sector.

Sin embargo expresaron que al igual que el resto de los rubros los precios de los insumos informáticos y electrónicos vienen experimentado un aumento durante todos los meses. En este sentido señalaron que los valores del sector están atados al del dólar ya que la mayor parte de ellos son importados o cuentan con componentes que no se fabrican en el país.

De todas maneras indicaron que por el momento, y al contrario de lo que se esperaba, al menos en los últimos días no se produjo un reajuste en los valores.

Por otro lado desde el comercio remarcaron que se vive un momento de incertidumbre ya que la situación genera la duda de cuál será el precio de los productos a la hora de su reposición. Y el temor que existe en el sector es el de un posible faltante de stock. Ello traería aparejado también un aumento de los precios.