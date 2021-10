Preparan una campaña por el Día de la Salud Mental

Con el objetivo de concientizar sobre la importancia de la salud mental, sobre todo teniendo en cuenta que la pandemia de Covid-19 ha afectado negativamente al bienestar de la población, y buscando facilitar el acceso de los vecinos y vecinas a las distintas instituciones y espacios que trabajan en ese aspecto tanto a nivel local como provincial, desde el área de Salud Mental municipal y el Centro de Prevención de Adicciones (CPA) Trenque Lauquen pondrán próximamente en marcha una campaña de difusión de estas instituciones para celebrar el Día Mundial de la Salud Mental (DMH), que se recuerda cada 10 de octubre.

Los cambios sociales generados por la pandemia, el aumento de las consultas y los distintos problemas ocasionados básicamente por el encierro y el aislamiento, medidas sanitarias adoptadas a nivel mundial para disminuir los contagios de Covid-19, fueron analizados por el Dr. Juan Chirolías, integrante del equipo de Salud Mental municipal, y la coordinadora del CPA Trenque Lauquen, psicóloga María Marta Noriega, quienes adelantaron que mediante una campaña por las redes sociales a iniciarse este domingo (10) se darán a conocer los distintos organismos y espacios que trabajan en salud mental, sus objetivos y propuestas para la población en general.

Propuesta

“Desde 2013 la Organización Mundial de la Salud (OMS) celebra el 10 de octubre el Día Mundial de la Salud Mental y el objetivo es la concientización y la importancia de la misma, entendiendo por salud mental todo bienestar que tiene la persona utilizando sus potencialidades para poder afrontar de la mejor manera posible las distintas situaciones que tiene en la vida, algo que le va a permitir tener una mejor calidad de vida”, explicó la coordinadora del CPA, María Marta Noriega.

Acerca de la propuesta para el domingo, el Dr. Chirolías comentó que “la idea es difundir cuáles son las instituciones que trabajan a nivel local y provincial con la salud mental para que la gente tenga conocimiento” y al respecto señaló que “salud mental no es solamente psicología y psiquiatría sino que incluye otras áreas, otras instituciones y distintos espacios”. “Somos muchos, y lo que sucede es que están los servicios pero muchas veces la gente no sabe que existen o no saben para qué está cada uno de ellos por eso la idea es difundir esto para tener una mayor cercanía a la gente” comentó.

Efectos de la pandemia

“La pandemia (provocada por el Covid-19) ha traído un aumento en cuanto al nivel de consulta y ha cambiado el tipo de consultas, tanto a nivel hospitalario como fuera del hospital”, dijo Chirolías, para marcar además: “Si bien se ha sostenido la demanda que tenemos habitualmente, con la situación de aislamiento, el encierro, el alejamiento de los seres queridos, han surgido nuevos tipos de consulta, tenemos adultos que nunca habían tenido inconvenientes y empiezan a tener problemas de memoria, en la afectividad, concentración y en la atención”.

Asimismo señaló que “a esto se suma también el tema del consumo de alcohol (entre otras sustancias) y que también afectan a la salud mental porque tengamos en cuenta que el ser humano es un ser gregario que vive en comunidad y que de repente la pandemia atacó eso como prioridad”.

Además dijo que “esta situación afectó a personas de todas las edades, por ejemplo los niños que tienen dos o tres añitos o los que tienen cinco y seis años y que empiezan con el jardín o primer grado son como una esponjita que absorbe todo y gran parte se hace por la cercanía a los demás; eso que tiene que ver con el afecto, el contacto y compartir, que en estos dos años no ha ocurrido, y esto también afectó a los adultos”.

Al respecto agregó que “los adultos han sido presa del miedo de algo que se difundió como una enfermedad que venía primordialmente a atacarlos a ellos”. “Y nosotros los que trabajamos, salimos y entramos o compartimos también tenemos miedo de haber transmitido esta enfermedad a los que viven con nosotros o a los adultos” señaló.

Siguiendo con los efectos negativos de la pandemia, Chirolías comentó que “esto de estar encerrados y el hecho de dejar de tener actividades en grupo hacen que las enfermedades vasculares hayan empeorado, y la soledad siempre genera algún resabio de mayor compromiso afectivo, lo que ha generado un cambio social y particularmente en lo que es salud mental”.

Atención médica

Asimismo consideró que “todo esto va a traer un cambio también en la dispensa de la atención médica, porque hoy en día las nuevas tecnologías se han transformado en el vínculo para poder acercarnos a muchas personas que por temor a salir o por los tiempos hacen uso de esta herramienta”.

“Ha cambiado un poco todo, roguemos que los casos (de Covid-19) sigan disminuyendo y esto nos permita volver a nuestra vida previa porque la gente realmente ve afectada su salud mental”, concluyó el profesional.