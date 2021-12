Prepagas y obras sociales cobrarán un “copago” por prestación y el Gobierno convoca a las empresas

Empresas de medicina prepaga anunciaron este lunes que desde el 1 de enero comenzarán a cobrar un copago equivalente al 9% de cada prestación, lo que motivó un llamado del Gobierno a una reunión con el sector con el fin de evitar un mayor impacto en el bolsillo de los afiliados.

En rigor, fue Marcelo Kaufman, presidente de Cedim (Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio), quien confirmó que a partir del 1° de enero, los prestadores de salud (hospitales, clínicas sanatorios, servicios de emergencias médicas, geriátricos, psiquiátricos, centros de atención odontológica, etc.) cobrarán un copago de 9% del valor de cada prestación médica a los pacientes de empresas de Medicina Prepaga y Obras Sociales. Y atribuyó la decisión a la crítica situación financiera del sector.

“Se va a cobrar un 9% sobre todo lo que se haga el paciente; por ejemplo, por hacerse un laboratorio que vale $5.000, va a tener que pagar 450 pesos. No es una amenaza para que nos permitan aumentar, en principio es un hecho, salvo que haya algún cambio que cubra la financiación”, dijo en declaraciones a Radio Rivadavia.

“El copago baja mucho la tasa de uso de estas prestaciones. Probablemente mucha gente no se esté atendiendo y lo haga cuando se resuelva”, admitió además. El dirigente empresario sostuvo que un aumento en los costos que financiaban prepagas y obras sociales previsto para enero no se va a concretar y eso fuerza a los prestadores a cobrar el copago.

“No es novedad que el sistema de salud tiene un problema de financiamiento. Está claro que con la pandemia se agudizaron una cantidad de problemas en los que el Gobierno ayudó, el Gobierno acompañó. Ahora, la inflación sigue estando”, dijo.

“Para irme no muy atrás, solamente me voy a mediados de 2021, nosotros teníamos que firmar una paritaria. La paritaria repercute en el 60% de los gastos de los prestadores de salud que tienen que ver con los recursos humanos. Esa paritaria que se firmó en un principio con un 45% de incremento, o sea, el que cobraba $100 está cobrando $145 en este momento, necesitaba financiamiento”, relató Kaufman.

“Después de 15 días de conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo, logramos que la Superintendencia de Servicios de Salud le autorice a los servicios de medicina prepaga -lo habrán sentido en su bolsillo- 4 aumentos del 9% que los prestadores, a través de los financiadores que son el sistema prepago, íbamos a recibir tres cuotas durante el 2021 y una última cuota en enero del 9%”, continuó.

“Hace 15 días, nos avisan a través de las cámaras que representan al sistema prepago, por múltiples motivos actuariales, pero que tienen que ver con la inflación, con el consumo, con el costo de medicamentos por las cuestiones no atendidas pre pandemia o durante la pandemia, no iban a poder afrontar ese 9%. Ante eso los prestadores empezamos a evaluar cuáles eran las alternativas y, como decimos nosotros, la salud no tiene precio pero le puedo asegurar que tiene costo. Y ese costo que nosotros estamos enfrentando nos pone como si nosotros fuéramos financiadores. Y nosotros no podemos financiar más”, argumentó.

La convocatoria del Gobierno

Tras el anuncio del regreso de los copagos, el Gobierno nacional convocó a una reunión a las empresas de medicina prepaga, según informó la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

“Hablé esta mañana con el superintendente de servicios de la Salud y le pedí que arme una reunión este mediodía para abordar el tema y evitar que el impacto de esto llegue a la gente”, explicó la funcionaria en declaraciones a El Destape radio.

Según explicó, las compañías no necesitan autorización del Poder Ejecutivo para aplicar la medida anunciada el fin de semana; sin embargo trabajarán para limitar el impacto en los bolsillos de sus afiliados. (DIB)