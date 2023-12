Preocupación por los altos costos que deben afrontar obras sociales sindicales

Ante la compleja situación económica del país, las obras sociales sindicales atraviesan una actualidad difícil ya que día tras día se hace más difícil afrontar los costos para brindar el servicio de atención médica a los afiliados.

Así lo indicaron desde las seccionales locales de distintos gremios, que si bien mantienen vigentes los convenios con el Círculo Médico trenquelauquense, aún no tienen la certeza de poder renovar dichos vínculos una vez vencidos los acuerdos actuales. Además preocupan las subas de costos de distintos insumos. La sensación general es de incertidumbre.

“Incertidumbre”

El secretario de la seccional T. Lauquen de la UOM, Alberto Barrios, se refirió a la situación de la obra social sindical del gremio y señaló: “Nosotros firmamos un convenio con el Círculo Médico que vence el 31 de enero de 2024. Es decir que el primero de febrero del próximo año arrancaría el nuevo convenio si es que lo renovamos. Pero lo cierto es que no sabemos cuál va a ser la situación dentro de 60 días. Porque el tema de la salud está muy complicado y hoy en día aún más, y ahora sí, realmente nos quedan grandes dudas de si vamos a poder renovar el convenio como siempre o habrá que hacer algún acuerdo limitado. Porque, como siempre digo, nosotros pagamos una salud en dólares pero cobramos en pesos”.

Y añadió: “En otra oportunidad hubiéramos dicho ‘esperamos volver a arreglar valores con el Círculo Médico’, pero hoy por hoy es una incertidumbre total”.

Valores

Respecto a los valores actuales de la atención médica, Barrios sostuvo: “Es brutal y los costos que tenemos y no sé cómo vamos a afrontar, porque no hay presupuesto que aguante para soportar este tipo de prestaciones. Nosotros tenemos medicaciones de alto costo que van de 3 a 6 millones de pesos. Y la verdad que no sé cómo vamos a hacer para poder afrontar esto. Y el resto de las obras sociales sindicales está en la misma situación”.

Por otra parte Barrios aseguró que “una consulta básica ronda los $ 7.000 y los $ 9.000, dependiendo de la especialidad, de la categoría, pero en promedio es eso. Y el afiliado paga un coseguro y dependiendo de la especialidad y del médico, pero los bonos normalmente están entre $ 600 y $ 800, lo que tiene que ver con los bonos para las consultas”.

Hasta febrero

Por su parte María Luján Persani, titular del Centro de Empleados de Comercio local, confirmó que el convenio de la entidad con el Círculo Médico también continúa vigente hasta el próximo 30 de enero.

En este sentido indicó que los valores de los bonos para los afiliados al sindicato son de $ 1.090 para médico de categoría A y de $ 2.050 para médico de categorías B y C.

Cortada

En tanto que desde Atilra, uno de los sindicatos más fuertes en nuestra región, indicaron que la obra social de la entidad permanece “cortada” por lo cual los afiliados deben abonar la consulta completa en caso de requerir atención. Y añadieron que la obra social gremial está “cortada” desde agosto.

Insumos

Otra de las cuestiones complejas en materia de salud se encuentra vinculada a los insumos, la mayoría de los cuales se manejan a precio dólar.

Al respecto, un profesional de la odontología local manifestó a este Diario que el 95% de los insumos odontológicos son importados y es impresionante lo que han aumentado en los últimos tiempos. A modo de ejemplo indicó: “Nosotros usamos un cemento que hace unos meses salía $ 15.000 y hoy en día está arriba de los 130.000 o 150.000. Todo se dio en cuestión de meses. Además otra de las cuestiones problemáticas es que hay poco ingreso. Y así sucede con todo lo que tiene que ver con insumos, en nuestro caso particular odontológicos, pero de la medicina en general”.

Desde otro ámbito se indicó que el principal salto de precios este año se dio en tiempos de las elecciones PASO, aunque las subas en los insumos han sido casi una constante a lo largo del 2023.